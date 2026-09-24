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Антитренди: Андре Тан назвав речі, які не варто носити у 2026 році

Застарілі речі
Андре Тан назвав речі, які вийшли з моди | Фото: З відкритих джерел

Український дизайнер Андре Тан розповів про речі, які у 2026 році втратили актуальність. Серед них – всіма улюблені джинси скіні, а також маленькі аксесуари.

Зірковий дизайнер назвав речі, які варто додати до свого гардеробу. Відповідні поради Андре Тан оприлюднив в Instagram (andre_tan_official).

Які речі вийшли з моди

Бежевий мінімалізм

За словами модного експерта, у 2026 році не варто носити так званий "стерильний бежевий мінімалізм". Йдеться про бежевий верх, бежевий низ і бежеву сумку. Таке поєднання виглядає вже застаріло.

"Епоха тихої розкоші вже виглядає дуже однаково. Вона всіх втомила", — зазначив Андре Тан.

Натомість прийшли фактури, кольори, великі прикраси, цікаві сумки. У новому сезоні образ повинен мати характер.

Бежеве поєднання
Бежеве поєднання вже не в моді
Фото: Скрін відео

Скіні-джинси

Скіні-джинси, на думку дизайнера, вже давно не є базою сучасного гардеробу. Зараз популярні прямі relaxed та wide leg, які виглядають набагато актуальніше.

Видео дня

Маленькі прикраси

Щодо прикрас, то варто забути про маленькі аксесуари – ланцюжки, сережки, які ледве видно.

Скіні-джинси
Скіні-джинси вже не в моді
Фото: Скрін відео
Маленькі прикраси
Маленькі прикраси вже не в моді
Фото: Скрін відео

"У 2026 році все має працювати на тебе: великі масивні сережки, браслети, кольє, структуровані форми. Все як в останній колекції Schiaparelli", — заявив Андре Тан.

Взуття на танкетці

Як виявилось, цього сезону з моди вийшла танкетка. Таке взуття можна легко замінити на kitten heels, сучасні балетки, мюлі або витончені човники.

Танкетка
Танкетка вже не в моді
Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Андре Тан розповів, чого очікувати від 2026 року. За його словами, у тренді будуть більше квіткових мотивів та романтичні фактури.