Антитренди: Андре Тан назвав речі, які не варто носити у 2026 році

Український дизайнер Андре Тан розповів про речі, які у 2026 році втратили актуальність. Серед них – всіма улюблені джинси скіні, а також маленькі аксесуари.

Зірковий дизайнер назвав речі, які варто додати до свого гардеробу. Відповідні поради Андре Тан оприлюднив в Instagram (andre_tan_official).

Які речі вийшли з моди

Бежевий мінімалізм

За словами модного експерта, у 2026 році не варто носити так званий "стерильний бежевий мінімалізм". Йдеться про бежевий верх, бежевий низ і бежеву сумку. Таке поєднання виглядає вже застаріло.

"Епоха тихої розкоші вже виглядає дуже однаково. Вона всіх втомила", — зазначив Андре Тан.

Натомість прийшли фактури, кольори, великі прикраси, цікаві сумки. У новому сезоні образ повинен мати характер.

Бежеве поєднання вже не в моді Фото: Скрін відео

Скіні-джинси

Скіні-джинси, на думку дизайнера, вже давно не є базою сучасного гардеробу. Зараз популярні прямі relaxed та wide leg, які виглядають набагато актуальніше.

Видео дня

Маленькі прикраси

Щодо прикрас, то варто забути про маленькі аксесуари – ланцюжки, сережки, які ледве видно.

Скіні-джинси вже не в моді Фото: Скрін відео Маленькі прикраси вже не в моді Фото: Скрін відео

"У 2026 році все має працювати на тебе: великі масивні сережки, браслети, кольє, структуровані форми. Все як в останній колекції Schiaparelli", — заявив Андре Тан.

Взуття на танкетці

Як виявилось, цього сезону з моди вийшла танкетка. Таке взуття можна легко замінити на kitten heels, сучасні балетки, мюлі або витончені човники.

Танкетка вже не в моді Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився свіжими модними порадами та назвав найтрендовіші сукні сезону, які допоможуть створити незабутні образи.

Також дизайнер розповів про трендові кольори на 2026 рік. Він радить звернути увагу на ніжні відтінки рожевого, яскравий фіолетовий та ліловий.

Крім того, Андре Тан розповів, чого очікувати від 2026 року. За його словами, у тренді будуть більше квіткових мотивів та романтичні фактури.