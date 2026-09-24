"Пара на миллион" и "аферист": что известно о мужчинах Скальницкой (фото)

Личная жизнь блогерши Анастасии Скальницкой (ранее известной как Талпа) в последнее время находится в центре внимания, а её участие в популярном телевизионном реалити-шоу в своё время принесло девушке всеукраинскую известность.

Фокус рассказывает подробности о её отношениях, браках и известном телепроекте.

Участие в шоу "Пара на миллион"

Анастасия стала популярной в медиапространстве осенью 2022 года благодаря участию в реалити-шоу "Пара на миллион" на канале "Новый". По правилам проекта, уверенные в себе девушки-инфлюенсерки объединялись в пары с парнями-"ботанами" или юмористами, чтобы проходить разнообразные интеллектуальные и физические испытания ради денежного приза. Партнёром Анастасии (тогда ещё Талпы) стал звёзда "Лиги смеха", харизматичный и эксцентричный комик Марк Куцевалов.

Настя и Марк стали самой яркой и самой обсуждаемой парой сезона. Их отношения на экране развивались динамично — от недоразумений до очень трогательных моментов, романтических свиданий и даже поцелуев. Пара продемонстрировала отличную командную работу и дошла до финала, заняв второе место.

Видео дня

Впрочем, сразу после завершения съёмок их пути разошлись, и романтического продолжения в реальной жизни не произошло.

Анастасия и Марк Куцевалов Фото: соцсети

Первый брак

В 18 лет Анастасия вышла замуж за известного одесского бизнесмена Дмитрия Талпу. В 19 лет она родила своего первого ребенка — дочь Милану. Спустя некоторое время брак распался, но, несмотря на трудности, Дмитрий даже публично поддержал бывшую жену во время последнего скандала.

Самый громкий инцидент произошёл осенью 2023 года: Дмитрий выступил публично с жалобами на то, что Анастасия якобы препятствует его встречам с дочерью. В ответ блогерша записала эмоциональное видео, в котором жестко раскритиковала бывшего мужа. Она заявила, что Дмитрий практически не помогает ребенку финансово.

Анастасия также объясняла, что её бывший муж живёт в Одессе и требует, чтобы она сама привозила девочку из Киева. Блогерка подчеркивала, что у ребёнка есть свой график, детский сад и кружки, которые нельзя просто так пропускать.

Дмитрий Талпа Фото: Instagram

Второй брак с Богданом Скальницким

В сентябре 2023 года Настя во второй раз вышла замуж. Её избранником стал Богдан Скальницкий, чью фамилию она и взяла. Свадьба прошла с большим размахом и активно освещалась в соцсетях, а впоследствии у пары родился сын. Долгое время Анастасия демонстрировала в Instagram идеальную картинку богатой и счастливой семейной жизни.

А в сентябре 2026 года Анастасия поразила подписчиков новостью о разводе. Со слезами на глазах она записала видеообращение, в котором назвала своего бывшего мужа "профессиональным аферистом".

По словам блогерши, после разрыва всплыли шокирующие факты: Богдан воспринимал её лишь как "финансовый проект". Он тайно снял почти все средства со счетов её цветочного бизнеса, оформил кредиты на её сотрудников, а машины и подарки (сумки Hermes, часы Rolex), которыми он хвастался, оказались подделками или арендованными вещами. На Анастасии остались долги на сумму более 1 миллиона гривен.

В частности, выяснилось, что мужчина систематически изменял ей на протяжении всего брака и даже дарил другим женщинам букеты из её собственного магазина.

Настя Скальницкая со вторым мужем Богданом Фото: Instagram

В настоящее время звезда соцсетей пытается оправиться от разрыва, погашает долги и планирует в ближайшее время официально сменить фамилию. В то же время в сети эта ситуация вызвала бурные дискуссии: часть подписчиков искренне сочувствует звезде, тогда как другие относятся к этой истории скептически, обвиняя блогершу в попытках пропиариться или скрыть реальные обстоятельства дела.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский комик Антон Тимошенко "пошутил" над скандалом с Анастасией Скальницкой в ироничном видео.

Украинский блогер по имени Святослав не обошел вниманием скандал вокруг блогерши.

Кроме того, бывший муж Скальницкой поддержал её, когда она рассказала о том, что Богдан её обманывал.