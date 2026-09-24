"Пара на мільйон" та "аферист": що відомо про чоловіків Скальницької (фото)

Особисте життя блогерки Анастасії Скальницької (раніше відомої як Талпа) останнім часом перебуває в центрі обговорень, а її участь у популярному телевізійному реаліті-шоу свого часу принесла дівчині всеукраїнську популярність.

Фокус розповідає подробиці про її стосунки, шлюби та відомий телепроєкт.

Участь у шоу "Пара на мільйон"

Популярність у медійному просторі Анастасія здобула восени 2022 року завдяки участі в реаліті-шоу "Пара на мільйон" на Новому каналі. За правилами проєкту, впевнені в собі дівчата-інфлюенсерки об'єднувалися в пари з хлопцями-"ботанами" або гумористами, щоб проходити різноманітні інтелектуальні та фізичні випробування заради грошового призу. Партнером Анастасії (тоді ще Талпи) став зірка "Ліги Сміху", харизматичний та ексцентричний комік Марк Куцевалов.

Настя та Марк стали найяскравішою і найобговорюванішою парою сезону. Їхні стосунки на екрані розвивалися динамічно — від непорозумінь до дуже зворушливих моментів, романтичних побачень і навіть поцілунків. Пара продемонструвала чудову командну роботу та дійшла до фіналу, посівши друге місце.

Видео дня

Втім, одразу після завершення зйомок їхні шляхи розійшлися, і романтичного продовження в реальному житті не відбулося.

Анастасія та Марк Куцевалов Фото: соцмережі

Перший шлюб

У віці 18 років Анастасія вийшла заміж за відомого одеського бізнесмена Дмитра Талпу. У 19 років вона народила свою першу дитину — доньку Мілану. Через деякий час шлюб розпався, але, попри труднощі, Дмитро навіть публічно підтримав ексдружину під час останнього скандалу.

Найгучніший інцидент стався восени 2023 року: Дмитро вийшов у публічне поле зі скаргами на те, що Анастасія нібито перешкоджає його зустрічам з донькою. У відповідь блогерка записала емоційне відео, у якому жорстко розкритикувала колишнього чоловіка. Вона заявила, що Дмитро практично не допомагає дитині фінансово.

Анастасія також пояснювала, що колишній чоловік живе в Одесі та вимагає, аби вона сама привозила дівчинку з Києва. Блогерка наголошувала, що у дитини є свій графік, садок та гуртки, які не можна просто так пропускати.

Дмитро Талпа Фото: Instagram

Другий шлюб з Богданом Скальницьким

У вересні 2023 року Настя вдруге вийшла заміж. Її обранцем став Богдан Скальницький, чиє прізвище вона й узяла. Весілля було гучним і активно транслювалося в соцмережах, а згодом у пари народився син. Довгий час Анастасія демонструвала в Instagram ідеальну картинку заможного та щасливого сімейного життя.

А у вересні 2026 року Анастасія приголомшила підписників новинами про розлучення. Зі сльозами на очах вона записала відеозвернення, у якому назвала свого ексчоловіка "професійним аферистом".

За словами блогерки, після розриву відкрилися шокуючі факти: Богдан сприймав її лише як "фінансовий проєкт". Він таємно зняв майже всі кошти з рахунків її квіткового бізнесу, оформив кредити на її співробітників, а машини та подарунки (сумки Hermes, годинники Rolex), якими він хизувався, виявилися підробками або орендованими речами. На Анастасії залишилися борги на суму понад 1 мільйон гривень.

Зокрема, з'ясувалося, що чоловік систематично зраджував їй протягом усього шлюбу і навіть дарував іншим жінкам букети з її власної крамниці.

Настя Скальницька з другим чоловіком Богданом Фото: Instagram

Наразі зірка соцмереж намагається оговтатися від розриву, виплачує борги та планує найближчим часом офіційно змінити прізвище. Водночас у мережі ця ситуація викликала бурхливі дискусії: частина підписників щиро співчуває зірці, тоді як інші ставляться до історії скептично, звинувачуючи блогерку у спробах пропіаритися або приховати реальні обставини справи.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український комік Антон Тимошенко "пройшовся" по скандалу з Анастасією Скальницькою іронічним відео.

Український блогер на імʼя Святослав не оминув увагою скандал навколо блогерки.

Крім того, колишній чоловік Скальницької підтримав її на фоні розповідей жінки про обман з боку Богдана.