Никому не нужна: мужчина продает за $15 тысяч дом у реки на границе с Молдовой (фото)

В пгт Ямполь Винницкой области выставлен на продажу комплекс недвижимости с тремя земельными участками и домами, расположенный на первой береговой линии Днестра.

Объект привлекает внимание не только живописным пейзажем, но и близостью к государственной границе — до Молдовы отсюда рукой подать. Объявление уже успело наделать шума в сети: одни восхищаются локацией, другие говорят, что овчинка не стоит вычинки. Чем интересно такое жилье, — читайте в материале Фокуса.

Владелец комплекса оценивает каждое отдельное здание в 15 тысяч долларов, однако если покупать всё сразу — три участка с домами — получится дешевле: 40 тысяч долларов за весь пакет. Общая площадь территории немалая — 75 соток.

Недостатки этих домов

Хотя расположение действительно превосходное — выход прямо к воде и панорама на соседнюю страну, сами здания пока далеки от пригодного для проживания состояния. Авторы обзора не скрывают: внутри сейчас это больше напоминает подсобку, чем жилье.

"Ну, пока что как есть: склад, печка, работающая печь", — так описывают состояние одного из домов.

Часть предметов быта внутри сохранилась, однако комнаты завалены строительными материалами и старыми вещами, которые годами никому не мешали.

И всё же, по словам авторов обзора, главная ценность этого объекта — не в его стенах, а в том, что открывается за ними. Выйдя на улицу, можно вдоволь насладиться видом.

Покупатели без энтузиазма

Видеообзор удаленной недвижимости не оставил комментаторов равнодушными, однако восторга там не так много. Многие пользователи считают, что видом не насытишься, а приведение такого хозяйства в порядок обойдется в копеечку.

Видеообзор недвижимости, расположенной вдали, не оставил комментаторов равнодушными Фото: Instagram

Один из зрителей высказался без дипломатии: "Они, к сожалению, никому не нужны. Реконструкция обойдётся не дешевле, чем построить новый дом поближе к цивилизации. Да и коммуникации не все на месте, нормальной дороги туда нет. Без джипа не доедешь".

В доме бардак Фото: Instagram

Скептики обращают внимание на типичную для приграничных сел проблему: дороги находятся в запущенном состоянии, а часть коммуникаций просто отсутствует. Поэтому тем, кто хочет поселиться у молдавской границы, придётся взвесить, стоит ли пейзаж тех усилий и средств, которые уйдут на ремонт.

Еще больше похожих историй

Напомним, ранее Фокус писал:

Украинская супружеская пара решилась приобрести дом в Карпатах, который годами все обходили стороной.

Не менее показательна и история женщины, которая стала владелицей сельского дома всего за 800 долларов. Правда, до ближайшего города оттуда двадцать километров, да и выгодная цена обошлась не без подводных камней. О том, как она обустраивает свое новое жилье, героиня рассказывает в TikTok, хотя её методы поддерживают далеко не все зрители.

О том, как превратить заброшенный дом в уютное жилище, в TikTok снимает и пользовательница с ником @rebella.somnium. Мама двоих детей поселилась в деревенском доме и собственноручно делает там ремонт, а подписчикам регулярно показывает, как продвигается эта масштабная трансформация.