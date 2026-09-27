Нікому не потрібна: чоловік продає за $15 тисяч хату біля річки на кордоні з Молдовою (фото)
У смт Ямпіль Вінницької області на продаж виставили комплекс нерухомості з трьома земельними ділянками та будинками, розташований на першій береговій лінії Дністра.
Об'єкт привертає увагу не лише мальовничим краєвидом, а й сусідством із державним кордоном — до Молдови звідси рукою подати. Оголошення вже встигло наробити галасу в мережі: одні захоплюються локацією, інші кажуть, що овчинка вичинки не варта. Чим цікаве таке житло, — читайте у матеріалі Фокусу.
Власник комплексу оцінює кожну окрему будівлю в 15 тисяч доларів, однак якщо брати все одразу — три ділянки з будинками — вийде дешевше: 40 тисяч доларів за весь пакет. Загальна площа території чимала — 75 соток.
Недоліки цих будинків
Хоч розташування й справді козирне — вихід просто до води та панорама на сусідню країну, самі будівлі поки що далекі від житлового стану. Автори огляду не приховують: усередині зараз більше нагадує підсобку, ніж оселю.
"Ну, поки що як, як склад, грубка, пічка працююча", — описують стан одного з будинків.
Частина побутових елементів усередині збереглася, проте кімнати захаращені будматеріалами та старими речами, які роками нікому не заважали.
І все ж, за словами авторів огляду, головна цінність об'єкта — не в стінах, а в тому, що за ними відкривається. Вийшовши надвір, можна вдосталь насолоджуватися краєвидом.
Покупці без ентузіазму
Відеоогляд дистанційної нерухомості не залишив коментаторів байдужими, проте захвату там небагато. Чимало користувачів вважають, що краєвидом ситий не будеш, а приведення такого господарства до ладу вилетить у копієчку.
Один із глядачів висловився без дипломатії: "Вони на** нікому не потрібні, на жаль. Відновлення буде вартувати не менше, ніж побудувати нову хату ближче до цивілізації. Та й комунікації не всі, нема нормальної дороги туди. Без джипа не доїдеш".
Скептики звертають увагу на типову для прикордонних сіл проблему: дороги в занедбаному стані, а частина комунікацій просто відсутня. Тож охочим оселитися біля молдовського кордону доведеться зважити, чи вартий краєвид тих зусиль і коштів, які підуть на ремонт.
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- Не менш показова й історія жінки, яка стала власницею сільської хати всього за 800 доларів. Щоправда, до найближчого міста звідти двадцять кілометрів, та й вигідна ціна не обійшлася без підводних каменів. Про те, як облаштовує своє нове житло, героїня розповідає в TikTok, хоча її методи поділяють далеко не всі глядачі.
Про перетворення покинутої хати на затишний дім у TikTok знімає й користувачка з ніком @rebella.somnium. Мама двох дітей оселилася в сільському будинку і власноруч робить там ремонт, а підписникам регулярно показує, як просувається ця масштабна трансформація.