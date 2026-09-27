Нікому не потрібна: чоловік продає за $15 тисяч хату біля річки на кордоні з Молдовою (фото)

У смт Ямпіль Вінницької області на продаж виставили комплекс нерухомості з трьома земельними ділянками та будинками, розташований на першій береговій лінії Дністра.

Об'єкт привертає увагу не лише мальовничим краєвидом, а й сусідством із державним кордоном — до Молдови звідси рукою подати. Оголошення вже встигло наробити галасу в мережі: одні захоплюються локацією, інші кажуть, що овчинка вичинки не варта. Чим цікаве таке житло, — читайте у матеріалі Фокусу.

Власник комплексу оцінює кожну окрему будівлю в 15 тисяч доларів, однак якщо брати все одразу — три ділянки з будинками — вийде дешевше: 40 тисяч доларів за весь пакет. Загальна площа території чимала — 75 соток.

Недоліки цих будинків

Хоч розташування й справді козирне — вихід просто до води та панорама на сусідню країну, самі будівлі поки що далекі від житлового стану. Автори огляду не приховують: усередині зараз більше нагадує підсобку, ніж оселю.

"Ну, поки що як, як склад, грубка, пічка працююча", — описують стан одного з будинків.

Частина побутових елементів усередині збереглася, проте кімнати захаращені будматеріалами та старими речами, які роками нікому не заважали.

І все ж, за словами авторів огляду, головна цінність об'єкта — не в стінах, а в тому, що за ними відкривається. Вийшовши надвір, можна вдосталь насолоджуватися краєвидом.

Покупці без ентузіазму

Відеоогляд дистанційної нерухомості не залишив коментаторів байдужими, проте захвату там небагато. Чимало користувачів вважають, що краєвидом ситий не будеш, а приведення такого господарства до ладу вилетить у копієчку.

Відеоогляд дистанційної нерухомості не залишив коментаторів байдужими Фото: Instagram

Один із глядачів висловився без дипломатії: "Вони на** нікому не потрібні, на жаль. Відновлення буде вартувати не менше, ніж побудувати нову хату ближче до цивілізації. Та й комунікації не всі, нема нормальної дороги туди. Без джипа не доїдеш".

У будинку розгардіяш Фото: Instagram

Скептики звертають увагу на типову для прикордонних сіл проблему: дороги в занедбаному стані, а частина комунікацій просто відсутня. Тож охочим оселитися біля молдовського кордону доведеться зважити, чи вартий краєвид тих зусиль і коштів, які підуть на ремонт.

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