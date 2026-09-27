Такого больше нигде нет: 7 мест, которые должен посетить каждый украинец (фото)
От скалистой крепости в Карпатах до песчаной пустыни на юге — в Украине есть природные и исторические достопримечательности, которые ни в чем не уступают известным туристическим магнитам.
Ежегодно 27 сентября отмечаем Всемирный день туризма и День туризма в Украине. И пока вы думаете, куда поехать, Фокус уже нашел достойные варианты.
Мы предлагаем семь мест, каждое из которых по-своему уникально и заслуживает внимания путешественников, а некоторые из них не имеют аналогов в Европе. Поверьте, такого больше нигде нет!
Тустань: крепость в скалах
Во Львовской области среди карпатских лесов возвышаются массивные скалы из песчаника, на которых когда-то стояло оборонительно-таможенное сооружение белых хорватов.
Наскальный комплекс "Тустань" датируется IX-XVI веками и, по словам исследователей, не имеет аналогов в Европе. Сохранившиеся остатки древних построек в сочетании с панорамными видами создают ощущение, будто ты попадаешь в самое сердце средневековья.
"Украинские Мальдивы"
В Херсонской области находится остров Джарылгач — самый большой остров не только в Украине, но и во всём Чёрном море. Белоснежные пляжи и бирюзовая прозрачная вода принесли ему неофициальное название "украинские Мальдивы".
Изюминка острова — старинный металлический маяк, построенный в конце XIX века по проекту французского инженера Гюстава Эйфеля.
Секретная радиолокационная станция
На вершине горы Томнатик (1565 м) в Яловичорских горах на Буковине сохранилась заброшенная радиолокационная станция "Памир" — бывший засекреченный военный объект времен "холодной войны".
Огромные белые купола радиолокационных станций, видимые издалека, сегодня украшены традиционными карпатскими орнаментами, а с этой точки открывается круговая панорама на румынские горы.
Пустыня посреди Европы
Олешковские пески в Херсонской области — крупнейший песчаный массив не только в Украине, но и во всей Европе. Здесь сформировался свой собственный микроклимат: летом песок раскаляется до высоких температур, порой поднимаются настоящие песчаные бури, а среди искусственных сосновых лесов выросли барханы высотой в несколько метров.
К сожалению, Олешковские пески в настоящее время временно оккупированы.
Каменные зубцы Черногоры
Вершина "Шпицы" в Ивано-Франковской области — одна из самых красивых, но в то же время труднодоступных точек Черногорского хребта.
Гигантские скальные выходы высотой 40-50 метров напоминают огромные каменные заборы, а с вершины видны ледниковые кары и окружающие горные массивы.
"Чертов камень"
Недалеко от Подгайцев во Львовской области, в селе Недилиска, находится огромный обломок песчаника весом в сотни тонн — геологический памятник "Чертов камень".
Происхождение валуна до сих пор окутано тайной: местные предания связывают его с многочисленными мифами и легендами, что и привлекает туристов, увлекающихся загадочными маршрутами.
Херсонский Гранд-каньон
На берегу Днепровского лимана раскинулся Станиславский каньон, который часто называют Херсонским Гранд-каньоном. Крутые глинистые скалы и обрывистые склоны высотой до 55 метров действительно напоминают миниатюрную копию американских каньонов.
Это место считается идеальным для наблюдения за закатом и проведения атмосферных фотосессий на лоне природы.
Напомним, ранее Фокус писал:
- В Швейцарии, в поселке Лаутербруннен, есть кладбище, которое путешественники считают одним из самых красивых на планете — оно укрыто у подножия скал, а прямо на могилы падают струи водопада.
- На отдалённой полонине возле Говерлы, куда до сих пор не проведено электричество, гуцулка Мария и её дочь Настя ведут хозяйство среди первозданной природы Карпат.
Виктория Цыбульская, которая встречается с французом, поделилась впечатлениями от его первого визита в Украину. По её словам, мужчина собирался взять с собой запас конфет, ведь боялся, что в незнакомой стране их просто негде будет купить.