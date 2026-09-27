Такого більше ніде немає: 7 місць, де має побувати кожен українець (фото)

Від скельної фортеці у Карпатах до піщаної пустелі на півдні — в Україні є природні та історичні пам'ятки, які не поступаються відомим туристичним магнітам.

Щороку 27 вересня відзначаємо Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. І поки ви думаєте, куди податися, Фокус вже знайшов достойні варіанти.

Ми пропонуємо сім локацій, кожна з яких по-своєму унікальна і варта уваги мандрівників, а деякі з них не мають аналогів у Європі. Повірте, такого більше ніде немає!

Тустань: фортеця у скелях

На Львівщині серед карпатського лісу височіють масивні скелі-пісковики, на яких колись стояла оборонно-митна споруда білих хорватів.

Тустань: фортеця у скелях Фото: TikTok

Наскельний комплекс "Тустань" датується IX-XVI століттями і, за словами дослідників, не має аналогів у Європі. Збережені залишки давніх будівель разом із панорамними краєвидами створюють враження, ніби потрапляєш у саме серце середньовіччя.

Видео дня

"Українські Мальдіви"

На Херсонщині розташований острів Джарилгач — найбільший острів не лише в Україні, а й у всьому Чорному морі. Білосніжні пляжі та бірюзова прозора вода принесли йому неофіційну назву "українські Мальдіви".

На Херсонщині розташований острів Джарилгач Фото: TikTok

Родзинка острова — старовинний металевий маяк, зведений наприкінці ХІХ століття за проєктом французького інженера Гюстава Ейфеля.

Секретна радіолокаційна станція

На вершині гори Томнатик (1565 м) у Яловичорських горах на Буковині збереглася закинута радіолокаційна станція "Памір" — колишній засекречений військовий об'єкт часів "холодної війни".

Секретна радіолокаційна станція Фото: TikTok

Величезні білі куполи локаторів, які видно здалеку, сьогодні прикрашені традиційними карпатськими орнаментами, а з локації відкривається кругова панорама на румунські гори.

Пустеля посеред Європи

Олешківські піски на Херсонщині — найбільший піщаний масив не лише в Україні, а й у Європі загалом. Тут сформувався власний мікроклімат: влітку пісок розжарюється до високих температур, часом здіймаються справжні піщані бурі, а серед штучних соснових лісів виросли бархани заввишки в кілька метрів.

Олешківські піски на Херсонщині Фото: TikTok

На жаль, Олешківські піски зараз тимчасово окуповані.

Кам'яні зубці Чорногори

Вершина "Шпиці" в Івано-Франківській області — одна з найкрасивіших, але водночас важкодоступних точок Чорногірського хребта.

Вершина "Шпиці" в Івано-Франківській області Фото: TikTok

Гігантські скельні виходи заввишки 40–50 метрів нагадують велетенські кам'яні паркани, а з вершини видно льодовикові кари та навколишні гірські масиви.

"Чортів камінь"

Поблизу Підгайців на Львівщині, у селі Неділиська, лежить величезний уламок пісковика вагою в сотні тонн — геологічна пам'ятка "Чортів камінь".

"Чортів камінь" Фото: TikTok

Походження валуна досі огорнуте таємницею: місцеві перекази пов'язують його з численними міфами й легендами, що й приваблює туристів, охочих до загадкових маршрутів.

Херсонський Гранд-каньйон

На березі Дніпровського лиману розкинувся Станіславський каньйон, який часто називають Херсонським Гранд-каньйоном. Круті глинясті скелі та обривисті схили заввишки до 55 метрів справді нагадують мініатюрну копію американських каньйонів.

Херсонський Гранд-каньйон Фото: TikTok

Це місце вважають ідеальним для спостереження за заходом сонця та атмосферних фотосесій на лоні природи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

У Швейцарії, в селищі Лаутербруннен, є кладовище, яке подорожні визнають одним із найгарніших на планеті — воно ховається біля підніжжя скель, а прямо на могили спадають потоки водоспаду.

На віддаленій полонині біля Говерли, куди досі не провели електрику, гуцулка Марія та її донька Настя ведуть господарство серед первозданної природи Карпат.

Вікторія Цибульська, яка зустрічається з французом, поділилася враженнями від його першого візиту в Україну. За її словами, чоловік збирався взяти з собою запас цукерок, адже боявся, що в незнайомій країні їх просто не буде де купити.