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Стиль життя Куди поїхати на відпочинок

Такого більше ніде немає: 7 місць, де має побувати кожен українець (фото)

Тустань, куди поїхати в Україні
Тустань: фортеця у скелях | Фото: Pinterest

Від скельної фортеці у Карпатах до піщаної пустелі на півдні — в Україні є природні та історичні пам'ятки, які не поступаються відомим туристичним магнітам.

Щороку 27 вересня відзначаємо Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. І поки ви думаєте, куди податися, Фокус вже знайшов достойні варіанти.

Ми пропонуємо сім локацій, кожна з яких по-своєму унікальна і варта уваги мандрівників, а деякі з них не мають аналогів у Європі. Повірте, такого більше ніде немає!

Тустань: фортеця у скелях

На Львівщині серед карпатського лісу височіють масивні скелі-пісковики, на яких колись стояла оборонно-митна споруда білих хорватів.

Тустань, що цікавого
Тустань: фортеця у скелях
Фото: TikTok

Наскельний комплекс "Тустань" датується IX-XVI століттями і, за словами дослідників, не має аналогів у Європі. Збережені залишки давніх будівель разом із панорамними краєвидами створюють враження, ніби потрапляєш у саме серце середньовіччя.

Видео дня

"Українські Мальдіви"

На Херсонщині розташований острів Джарилгач — найбільший острів не лише в Україні, а й у всьому Чорному морі. Білосніжні пляжі та бірюзова прозора вода принесли йому неофіційну назву "українські Мальдіви".

Джарилгач, що цікавого
На Херсонщині розташований острів Джарилгач
Фото: TikTok

Родзинка острова — старовинний металевий маяк, зведений наприкінці ХІХ століття за проєктом французького інженера Гюстава Ейфеля.

Секретна радіолокаційна станція

На вершині гори Томнатик (1565 м) у Яловичорських горах на Буковині збереглася закинута радіолокаційна станція "Памір" — колишній засекречений військовий об'єкт часів "холодної війни".

Памір, що цікавого
Секретна радіолокаційна станція
Фото: TikTok

Величезні білі куполи локаторів, які видно здалеку, сьогодні прикрашені традиційними карпатськими орнаментами, а з локації відкривається кругова панорама на румунські гори.

Пустеля посеред Європи

Олешківські піски на Херсонщині — найбільший піщаний масив не лише в Україні, а й у Європі загалом. Тут сформувався власний мікроклімат: влітку пісок розжарюється до високих температур, часом здіймаються справжні піщані бурі, а серед штучних соснових лісів виросли бархани заввишки в кілька метрів.

Олешківські піски, чим цікаві
Олешківські піски на Херсонщині
Фото: TikTok

На жаль, Олешківські піски зараз тимчасово окуповані.

Кам'яні зубці Чорногори

Вершина "Шпиці" в Івано-Франківській області — одна з найкрасивіших, але водночас важкодоступних точок Чорногірського хребта.

Кам'яні зубці Чорногори
Вершина "Шпиці" в Івано-Франківській області
Фото: TikTok

Гігантські скельні виходи заввишки 40–50 метрів нагадують велетенські кам'яні паркани, а з вершини видно льодовикові кари та навколишні гірські масиви.

"Чортів камінь"

Поблизу Підгайців на Львівщині, у селі Неділиська, лежить величезний уламок пісковика вагою в сотні тонн — геологічна пам'ятка "Чортів камінь".

Чортів камінь, чим цікавого
"Чортів камінь"
Фото: TikTok

Походження валуна досі огорнуте таємницею: місцеві перекази пов'язують його з численними міфами й легендами, що й приваблює туристів, охочих до загадкових маршрутів.

Херсонський Гранд-каньйон

На березі Дніпровського лиману розкинувся Станіславський каньйон, який часто називають Херсонським Гранд-каньйоном. Круті глинясті скелі та обривисті схили заввишки до 55 метрів справді нагадують мініатюрну копію американських каньйонів.

Каньйон Станіслав, чим цікавий
Херсонський Гранд-каньйон
Фото: TikTok

Це місце вважають ідеальним для спостереження за заходом сонця та атмосферних фотосесій на лоні природи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

  • У Швейцарії, в селищі Лаутербруннен, є кладовище, яке подорожні визнають одним із найгарніших на планеті — воно ховається біля підніжжя скель, а прямо на могили спадають потоки водоспаду.
  • На віддаленій полонині біля Говерли, куди досі не провели електрику, гуцулка Марія та її донька Настя ведуть господарство серед первозданної природи Карпат.

Вікторія Цибульська, яка зустрічається з французом, поділилася враженнями від його першого візиту в Україну. За її словами, чоловік збирався взяти з собою запас цукерок, адже боявся, що в незнайомій країні їх просто не буде де купити.