Известный комик рассказал, как легко отличить украинцев от россиян за границей (фото)

Комик и бывший резидент Comedy Club Антон Лирник, которого Минюст РФ признал иностранным агентом, рассказал, как во время зарубежных гастролей определяет происхождение зрителей.

Бывшая звезда экрана Антон Лирник говорит, что украинцы и россияне ведут себя в разговоре с иностранцами совершенно по-разному, причем разница заметна буквально с первого вопроса.

Комик, который сейчас живёт в испанской Валенсии, поделился своими наблюдениями в интервью YouTube-каналу Sheinkin40. По его словам, после концертов в Европе он с удовольствием общается с публикой, и именно в такие моменты замечает это отличие.

Бывшая звезда экрана Антон Лирник Фото: YouTube

По его словам, достаточно одного вопроса, чтобы понять, из какой страны человек.

"Подходишь и спрашиваешь: „Откуда вы?“ Человек отвечает: „Я из Одессы“. Или из Киева. Понятно, украинец. Когда подходишь к россиянину и спрашиваешь: "Вы откуда?" Они отвечают: "Мы давно здесь", — рассказал юморист.

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То есть, если украинцы, по наблюдениям комика, без колебаний называют родной город, то россияне чаще всего отвечают общими фразами о том, что уже давно живут за границей, уходя от прямого ответа.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Антон добавил, что в испанском городе, где он поселился, украинский и русский языки можно услышать довольно часто — выходцы из обеих стран активно общаются на родном языке прямо на улицах.

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