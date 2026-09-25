Відомий комік розказав, як легко розрізнити українців та росіян за кордоном (фото)

Комік і колишній резидент Comedy Club Антон Лірник, якого Мін'юст РФ визнав іноагентом, розповів, як під час закордонних гастролей визначає походження глядачів.

Колишня зірка екрану Антон Лірник каже, що українці та росіяни поводяться в розмові з іноземцями абсолютно по-різному, до того ж різниця помітна буквально з першого запитання.

Комік, який нині живе в іспанській Валенсії, поділився спостереженням в інтерв'ю YouTube-каналу Sheinkin40. За його словами, після концертів у Європі він охоче спілкується з публікою й саме в такі моменти помічає цю відмінність.

Колишня зірка екрану Антон Лірник Фото: YouTube

За його словами, досить одного запитання, аби зрозуміти, з якої країни людина.

"Підходиш і питаєш: "Ви звідки?" Людина каже: "Я з Одеси". Або з Києва. Зрозуміло, українець. Коли підходиш до росіянина і кажеш: "Ви звідки?" Вони кажуть: "Ми давно тут", — розповів гуморист.

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Тобто, якщо українці, за спостереженнями коміка, без вагань називають рідне місто, то росіяни радше кажуть загальними фразами про те, що вже довго мешкають за кордоном, оминаючи пряму відповідь.

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Антон додав, що в іспанському місті, де він оселився, українську та російську мову можна почути доволі часто — вихідці з обох країн активно спілкуються рідною мовою просто на вулицях.

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