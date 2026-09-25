"Ничего плохого": Кричевский признался в изменах жене

Заслуженный артист Украины, знаменитый шансонье Гарик Кричевский откровенно рассказал о своей личной жизни. В его отношениях с женой Анжелой бывали сложные периоды, особенно когда пара жила на расстоянии.

63-летний Гарик Кричевский признался, что позволяет себе интимные отношения на стороне и не считает это чем-то плохим. Об этом артист рассказал в интервью Славе Дёмину.

Кричевский изменяет жене

По его словам, у него с женой лет 15–20 назад был кризис в браке. Тогда пара жила в разных городах, и это было очень тяжело. Однако они преодолели этот этап и сохранили отношения.

Впрочем, Кричевский признался, что имеет интимные отношения на стороне с другими женщинами и не видит в этом ничего плохого. Он пояснил, что для мужчины это норма, но жене он бы не простил измену.

"Что считать изменой? Одноразовый секс или отношения? К одноразовому сексу у мужчины я отношусь философски. Сейчас на меня обрушатся женские комментарии. Мужская полигамия — это такая история. Но когда это уже переходит в другую стадию, тогда нужно решать: чувак, ты где, ты с кем. И вот здесь я против того, чтобы обманывать любимого человека", — сказал артист.

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Кричевский подчеркнул, что интимные отношения женщины с другими мужчинами — это неуважение ко всей её семье. По его мнению, он не изменял жене, поскольку не имел длительных отношений на стороне.

"Я всё же считаю, что женщине я бы не смог простить измену, это точно могу сказать. Даже если бы это произошло один раз, а себе бы простил. Я знаю, что это несправедливо. Жизнь устроена так, что мужчина, хороший он или плохой, попадает в такие ситуации чаще, чем женщина. И поэтому, если бы так случилось, я бы на месте женщины дал ему по голове. На какое-то время отстранил бы. Все-таки я бы не стал сильно ругать мужчину, а вот женщину простить — это было бы сложно. Мне было бы сложно", — добавил артист.

Гарик Кричевский женился на Анжеле Кричевской в 1991 году. По словам артиста, его возлюбленная для него не только жена, но и близкий человек, а также соратница.

У супругов двое детей: дочь Виктория, родившаяся в 1997 году, и сын Даниэль, родившийся в 2004 году.

Гарик Кричевский с женой Фото: Facebook

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