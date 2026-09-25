"Нічого поганого": Кричевський зізнався у зрадах дружині

Заслужений артист України, знаменитий шансоньє Гарік Кричевський відверто розповів про особисте життя. У його стосунках з дружиною Анжелою були важкі періоди, особливо коли пара жила на відстані.

63-річний Гарік Кричевський зізнався, що він дозволяє собі мати інтим на стороні і не вважає це чимось поганим. Про це артист розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Кричевський зраджує дружині

За його словами, у нього з дружиною років 15-20 тому була криза у шлюбі. Тоді пара жила у різних містах і це було дуже важко. Однак вони пройшли цей етап та зберегли стосунки.

Втім, Кричевський зізнався, що має інтим на стороні з іншими жінками і не бачить у цьому нічого поганого. Він пояснив, що для чоловіка – це норма, але дружині він би не пробачив зраду.

"Що рахувати зрадою? Інтим одноразовий чи стосунки? Одноразовий інтим мужика – я до нього філософськи ставлюсь. Зараз на мене посиплються жіночі коментарі. Полігамність чоловіча — це така історія. Але, коли це вже переходить в іншу стадію, то треба вирішувати, чувак, ти де, ти з ким. І отут я проти того, щоб дурити кохану людину", — сказав артист.

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Кричевський наголосив, що інтим жінки з іншими чоловіками – це неповага усієї її родини. На його думку, він не зраджував дружину, оскільки не мав довготривалих стосунків на стороні.

"Я все ж таки вважаю, що жінку я б не міг пробачити за зраду, це точно можу сказати. Навіть за один раз, а себе б пробачив. Я знаю, що це несправедливо. Життя створено так, що чоловік, хороший чи поганий, потрапляє в такі ситуації частіше, ніж жінка. І тому, якщо так сталося, то я б на місці жінки дав йому по голові. На якийсь час у відстань. Все-таки кардинально я б не сварив мужика, а от жінку простити — це складно було б. Мені було б складно", — додав артист.

Гарік Кричевський одружився з Анжелою Кричевською у 1991 році. За словами артиста, кохана для нього не лише дружина, а й близька людина та соратниця.

У подружжя двоє дітей: донька Вікторія, яка народилася 1997 року, та син Даніель 2004 року.

Гарік Кричевський з дружиною Фото: Facebook

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