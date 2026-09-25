Известный актер зацеловал жену, которая моложе его на 25 лет (фото)

57-летняя Кэтрин Зета-Джонс поделилась трогательным моментом: она поцеловала своего мужа Майкла Дугласа на фотографии, приуроченной к его 82-летию.

В пятницу, 25 сентября, актриса опубликовала в Instagram милое фото, на котором она вместе со своим мужем, кинозвездой, наслаждается романтическим моментом в океане. Интересно, что у пары дни рождения в один и тот же день (с разницей в 25 лет).

В подписи к посту Кэтрин эмоционально написала: "С днём рождения, дорогой! Праздничный поцелуй для моего мужа Майкла: разделить с тобой этот особенный день — так же прекрасно, как и сам день. Люблю тебя".

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс Фото: Instagram

Тем временем Майкл Дуглас также поздравил свою возлюбленную с днём рождения.

"Я никогда раньше не влюблялся в кого-то на киноэкране. Пока не увидел Кэтрин. В ней было что-то очаровательное — нечто гораздо большее, чем просто красота. И я был убежден — как ни в чём другом в жизни, — что она — та самая, единственная. Такие мгновения случаются лишь раз в жизни, если повезёт. Тот единственный момент, когда без всяких сомнений понимаешь: вам суждено быть вместе. С днём рождения, Кэтрин! Люблю тебя всегда и навсегда!" — написал актёр.

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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс Фото: Instagram

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас: история любви

Кэтрин и Майкл впервые встретились в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер представлял фильм "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу, а Зета-Джонс рекламировала фильм "Маска Зорро" с Антонио Бандерасом.

Вскоре после этого сын Кирка Дугласа сказал своей избраннице, что хочет стать отцом её детей. Они поженились в отеле "The Plaza" в Нью-Йорке в 2000 году.

В их браке родились двое детей — сын Дилан и дочь Керис. У Дугласа также есть сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в день свадьбы Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

В прошлом году ходили слухи о разводе этой пары. Инсайдеры утверждали, что актриса стала для мужа "скорее опекуном, чем женой, и она разочарована". Впрочем, Кэтрин и Майкл опровергают эти домыслы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Майкл Дуглас насладился редким публичным выходом со своей 23-летней дочерью Кэрис.

В Лос-Анджелесе за семь миллионов долларов продается квартира, которая ранее принадлежала Дугласу и Зета-Джонс.

Кроме того, звездная пара, несмотря на новости о разводе, появилась вместе на выпускном дочери.