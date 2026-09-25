Відомий актор зацілував дружину, молодшу на 25 років (фото)

57-річна Кетрін Зета-Джонс поділилася зворушливим моментом: вона поцілувала свого чоловіка Майкла Дугласа на фото до його 82-го дня народження.

У п'ятницю, 25 вересня, акторка опублікувала в Instagram миле фото, на якому вона разом із чоловіком-кінозіркою насолоджується романтичною миттю в океані. Цікаво, що пара в один день святкує свої дні народження (з різницею у 25 років).

У підписі до допису Кетрін емоційно написала: "З днем ​​народження, любий! Святковий поцілунок для мого чоловіка Майкла: розділити з тобою цей особливий день — так само чудово, як і сам день. Люблю тебе".

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс Фото: Instagram

Тим часом Майкл Дуглас також привітав кохану з днем народження.

"Я ніколи раніше не закохувався в когось на кіноекрані. Аж доки не побачив Кетрін. У ній було щось чарівне — щось значно більше, ніж просто врода. І я був переконаний — як ні в чому іншому в житті, — що вона — та сама, єдина. Такі миті трапляються лише раз у житті, якщо пощастить. Той єдиний момент, коли без жодних сумнівів розумієш: вам судилося бути разом. З днем ​​народження, Кетрін! Люблю тебе завжди й навіки!" — написав актор.

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Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс Фото: Instagram

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас: історія кохання

Кетрін та Майкл уперше зустрілися 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де актор просував "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу, а Зета-Джонс рекламувала фільм "Маска Зорро" з Антоніо Бандерасом.

Незабаром після цього син Кірка Дугласа сказав обраниці, що хоче стати батьком її дітей. Вони одружилися в The Plaza в Нью-Йорку у 2000 році.

У їхньому союзі народилося двоє дітей — син Ділан та донька Керіс. У Дугласа також є син Кемерон від попереднього шлюбу з Діандрою Люкер.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс у день весілля Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Минулого року ходили чутки про розлучення пари. Інсайдери казали, що акторка стала для чоловіка "більше піклувальником, ніж дружиною, і вона розчарована". Втім, Кетрін та Майкл спростовують ці домисли.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Майкл Дуглас насолодився рідкісним публічним виходом зі своєю 23-річною донькою Керіс.

У Лос-Анджелесі продається квартира, яка раніше належала Дугласу і Зета-Джонс, за сім мільйонів доларів.

Крім того, зіркова пара на фоні новин про розлучення показалися разом на випускному доньки.