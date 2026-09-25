"Кто давал ему право голоса": Рудницкая резко отреагировала на смерть Соседова

Основательница художественного агентства "Территория А", певица Анжелика Рудницкая прокомментировала смерть российского музыкального критика и путиниста Сергея Соседова. Она не понимает, как в прошлом украинские телевизионщики приглашали его участвовать в популярных шоу.

Соседов в свое время активно участвовал в известном проекте "Х-Фактор". На своей странице в Facebook Рудницкая заявила, что россиянин "отвратительным голосом" портил украинские таланты.

Реакция Рудницкой на смерть Соседова

Певица назвала музыкального критика "путинистом с антиукраинскими настроями". Рудницкая возмутилась тем, что Соседову допускали в украинские эфиры.

"Соседов — это тот тип, который годами появлялся в украинском эфире и своим отвратительным голосом осквернял наших талантов. Путинист с антиукраинскими настроями. А кто допускал этого человека в украинский эфир? Кто давал ему право голоса в нашем пространстве? Кто выполнял все его прихоти, платил гонорары, навязывал его позицию?" — написала артистка.

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Реакция Рудницкой на смерть Соседова Фото: Facebook

Кстати, Соседов был одним из четырёх судей первого сезона "Х-Фактора" на СТБ. В 2011 году он рассказывал, что из-за загруженности в Украине сократил объём работы в Москве.

К тому же в 2011 году этот музыкальный критик участвовал в проекте "Танцы со звездами".

Сергей Соседов в шоу "Танцы со звездами" Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский блогер-клеветник Богдан Беспалов иронично высказался о смерти Сергея Соседова, что вызвало бурную волну обсуждений.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, скончавшийся 23 сентября, никогда не был официально женат и не имел детей. Однако он открыто говорил о своей симпатии к мужчинам.

Кроме того, известный певец группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) саркастически отреагировал на смерть Сергея Соседова. Он использовал фразу из известного фильма.