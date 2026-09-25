"Кто давал ему право голоса": Рудницкая резко отреагировала на смерть Соседова
Основательница художественного агентства "Территория А", певица Анжелика Рудницкая прокомментировала смерть российского музыкального критика и путиниста Сергея Соседова. Она не понимает, как в прошлом украинские телевизионщики приглашали его участвовать в популярных шоу.
Соседов в свое время активно участвовал в известном проекте "Х-Фактор". На своей странице в Facebook Рудницкая заявила, что россиянин "отвратительным голосом" портил украинские таланты.
Реакция Рудницкой на смерть Соседова
Певица назвала музыкального критика "путинистом с антиукраинскими настроями". Рудницкая возмутилась тем, что Соседову допускали в украинские эфиры.
"Соседов — это тот тип, который годами появлялся в украинском эфире и своим отвратительным голосом осквернял наших талантов. Путинист с антиукраинскими настроями. А кто допускал этого человека в украинский эфир? Кто давал ему право голоса в нашем пространстве? Кто выполнял все его прихоти, платил гонорары, навязывал его позицию?" — написала артистка.
Кстати, Соседов был одним из четырёх судей первого сезона "Х-Фактора" на СТБ. В 2011 году он рассказывал, что из-за загруженности в Украине сократил объём работы в Москве.
К тому же в 2011 году этот музыкальный критик участвовал в проекте "Танцы со звездами".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинский блогер-клеветник Богдан Беспалов иронично высказался о смерти Сергея Соседова, что вызвало бурную волну обсуждений.
- Российский музыкальный критик Сергей Соседов, скончавшийся 23 сентября, никогда не был официально женат и не имел детей. Однако он открыто говорил о своей симпатии к мужчинам.
Кроме того, известный певец группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) саркастически отреагировал на смерть Сергея Соседова. Он использовал фразу из известного фильма.