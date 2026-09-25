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"Хто давав йому право голосу": Рудницька різко відреагувала на смерть Сосєдова

Як виглядає Анжеліка Рудницька
Анжеліка Рудницька | Фото: Facebook

Засновниця мистецької агенції "Територія А", співачка Анжеліка Рудницька прокоментувала смерть російського музичного критика та путініста Сергія Сосєдова. Вона не розуміє, як у минулому українські телевізійники запрошували його брати участь у популярних шоу.

Сосєдов свого часу активно знімався у відомому проєкті "Х-Фактор". На своїй сторінці у Facebook Рудницька заявила, що росіянин "огидним голосом" псував українські таланти.

Реакція Рудницької на смерть Сосєдова

Співачка назвала музичного критика "путіністом з антиукраїнськими настроями". Рудницька обурилася через те, що Сосєдова допускали до українських ефірів.

"Сосєдов – це той дядько, який роками сидів в українському ефірі і огидним голосом спаскуджував наші таланти. Путініст з антиукраїнськими настроями. А хто цю особу допускав до українських ефірів? Хто давав йому право голосу в нашому просторі? Хто виконував усі забаганки, платив гонорари, нав’язував його позицію?" — написала артистка.

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Рудницька прокоментувала смерть Сосєдова
Реакція Рудницької на смерть Сосєдова
Фото: Facebook

До речі, Сосєдов був одним із чотирьох суддів першого сезону "Х-Фактора" на СТБ. У 2011 році він розповідав, що через зайнятість в Україні зменшив кількість роботи в Москві.

До того ж музичний критик у 2011-му був учасником проєкту "Танці з зірками".

Сергій Сосєдов і "Танці з зірками"
Сергій Сосєдов на проєкті "Танці з зірками"
Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, відомий співак гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) саркастично відреагував на смерть Сергія Сосєдова. Він використав фразу з відомого фільму.