"Хто давав йому право голосу": Рудницька різко відреагувала на смерть Сосєдова

Засновниця мистецької агенції "Територія А", співачка Анжеліка Рудницька прокоментувала смерть російського музичного критика та путініста Сергія Сосєдова. Вона не розуміє, як у минулому українські телевізійники запрошували його брати участь у популярних шоу.

Сосєдов свого часу активно знімався у відомому проєкті "Х-Фактор". На своїй сторінці у Facebook Рудницька заявила, що росіянин "огидним голосом" псував українські таланти.

Реакція Рудницької на смерть Сосєдова

Співачка назвала музичного критика "путіністом з антиукраїнськими настроями". Рудницька обурилася через те, що Сосєдова допускали до українських ефірів.

"Сосєдов – це той дядько, який роками сидів в українському ефірі і огидним голосом спаскуджував наші таланти. Путініст з антиукраїнськими настроями. А хто цю особу допускав до українських ефірів? Хто давав йому право голосу в нашому просторі? Хто виконував усі забаганки, платив гонорари, нав’язував його позицію?" — написала артистка.

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Реакція Рудницької на смерть Сосєдова Фото: Facebook

До речі, Сосєдов був одним із чотирьох суддів першого сезону "Х-Фактора" на СТБ. У 2011 році він розповідав, що через зайнятість в Україні зменшив кількість роботи в Москві.

До того ж музичний критик у 2011-му був учасником проєкту "Танці з зірками".

Сергій Сосєдов на проєкті "Танці з зірками" Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український блогер-пліткар Богдан Беспалов іронічно висловився про смерть Сергія Сосєдова, що викликало бурхливу хвилю обговорень.

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який помер 23 вересня, ніколи не був офіційно одружений і не мав дітей. Однак він відкрито говорив про свою симпатію до чоловіків.

Крім того, відомий співак гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) саркастично відреагував на смерть Сергія Сосєдова. Він використав фразу з відомого фільму.