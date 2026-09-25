"Люди, отямтеся": у Сергія Сосєдова засудили насмішки над його смертю (фото)

У соцмережах спалахнув черговий скандал через реакцію на смерть відомого музичного критика, телеведучого та колишнього судді шоу "Х-Фактор" Сергія Сосєдова.

Український блогер-пліткар Богдан Беспалов іронічно висловився про смерть Сергія Сосєдова, що викликало бурхливу хвилю обговорень. У його публікації в Instagram зазначалося, що колись критик називав себе людиною "європейського типу" та заявляв про готовність вивчити українську мову, проте згодом змінив свої погляди й підтримав політику Путіна.

Іронічний тон допису про смерть критично представники покійного телеведучого.

У коментарях з'явився менеджер Сосєдова, який керує його офіційною сторінкою в Instagram. Він відреагував трьома сердечками на емоційний коментар однієї з глядачок на ім'я Валерія: "Боже, люди, отямтеся….У вас щось людське лишилося… Ви Бога побійтеся".

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Варто зазначити, що тональність більшості коментарів під цим дописом дійсно гостро критичні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Стало відомо, де поховають Сергія Сосєдова. Усі подробиці та деталі церемонії прощання оприлюднять пізніше.

Відомий співак гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) саркастично прокоментував смерть російського музичного критика Сергія Сосєдова.

Крім того, з'явилися нові подробиці загибелі Сергія Сосєдова. Оточення музичного критика озвучило ще одну неофіційну версію трагедії.