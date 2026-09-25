RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Люди, отямтеся": у Сергія Сосєдова засудили насмішки над його смертю (фото)

Сергій Сосєдов
У мережі розгорнулась дискусія довкола смерті Сергія Сосєдова | Фото: Instagram

У соцмережах спалахнув черговий скандал через реакцію на смерть відомого музичного критика, телеведучого та колишнього судді шоу "Х-Фактор" Сергія Сосєдова.

Український блогер-пліткар Богдан Беспалов іронічно висловився про смерть Сергія Сосєдова, що викликало бурхливу хвилю обговорень. У його публікації в Instagram зазначалося, що колись критик називав себе людиною "європейського типу" та заявляв про готовність вивчити українську мову, проте згодом змінив свої погляди й підтримав політику Путіна.

Іронічний тон допису про смерть критично представники покійного телеведучого.

У коментарях з'явився менеджер Сосєдова, який керує його офіційною сторінкою в Instagram. Він відреагував трьома сердечками на емоційний коментар однієї з глядачок на ім'я Валерія: "Боже, люди, отямтеся….У вас щось людське лишилося… Ви Бога побійтеся".

Видео дня

Варто зазначити, що тональність більшості коментарів під цим дописом дійсно гостро критичні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, з'явилися нові подробиці загибелі Сергія Сосєдова. Оточення музичного критика озвучило ще одну неофіційну версію трагедії.