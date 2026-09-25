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"Люди, очнитесь": у Сергея Соседова осудили насмешки над его смертью (фото)

Сергей Соседов
В сети развернулась дискуссия по поводу смерти Сергея Соседова | Фото: Instagram

В соцсетях разразился очередной скандал из-за реакции на смерть известного музыкального критика, телеведущего и бывшего судьи шоу "Х-Фактор" Сергея Соседова.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов иронично высказался о смерти Сергея Соседова, что вызвало бурную волну обсуждений. В его публикации в Instagram отмечалось, что когда-то критик называл себя человеком "европейского типа" и заявлял о готовности изучить украинский язык, однако впоследствии изменил свои взгляды и поддержал политику Путина.

Ироничный тон публикации о смерти критически оценили представители покойного телеведущего.

В комментариях появился менеджер Соседова, который ведёт его официальную страницу в Instagram. Он отреагировал тремя сердечками на эмоциональный комментарий одной из зрительниц по имени Валерия: "Боже, люди, очнитесь…У вас что-то человеческое осталось… Вы Бога побойтесь".

Видео дня

Стоит отметить, что тон большинства комментариев под этим постом действительно резко критические.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, появились новые подробности гибели Сергея Соседова. Окружение музыкального критика озвучило ещё одну неофициальную версию трагедии.