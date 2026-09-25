"Люди, очнитесь": у Сергея Соседова осудили насмешки над его смертью (фото)

В соцсетях разразился очередной скандал из-за реакции на смерть известного музыкального критика, телеведущего и бывшего судьи шоу "Х-Фактор" Сергея Соседова.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов иронично высказался о смерти Сергея Соседова, что вызвало бурную волну обсуждений. В его публикации в Instagram отмечалось, что когда-то критик называл себя человеком "европейского типа" и заявлял о готовности изучить украинский язык, однако впоследствии изменил свои взгляды и поддержал политику Путина.

Ироничный тон публикации о смерти критически оценили представители покойного телеведущего.

В комментариях появился менеджер Соседова, который ведёт его официальную страницу в Instagram. Он отреагировал тремя сердечками на эмоциональный комментарий одной из зрительниц по имени Валерия: "Боже, люди, очнитесь…У вас что-то человеческое осталось… Вы Бога побойтесь".

Видео дня

Стоит отметить, что тон большинства комментариев под этим постом действительно резко критические.

Напомним, ранее Фокус писал:

Стало известно, где похоронят Сергея Соседова. Все подробности и детали церемонии прощания будут обнародованы позже.

Известный певец группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) саркастически прокомментировал смерть российского музыкального критика Сергея Соседова.

Кроме того, появились новые подробности гибели Сергея Соседова. Окружение музыкального критика озвучило ещё одну неофициальную версию трагедии.