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"Как в концлагере": украинка показала, где живут беженцы в Германии (фото)

Как выглядит лагерь для беженцев в Германии
Лагерь для беженцев в Германии | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Анна показала, как выглядит лагерь для беженцев в немецком городе Лейпциг.

Женщина живёт там с тремя детьми, а в TikTok (anna.real.life) делится своей жизнью за границей.

Лагерь для беженцев в Германии

"Вот такое поле, домики, в целом очень уютно и гостеприимно", — сказала Анна.

В частности, женщина показала столовую, туалет, детские комнаты и душевые.

"Туда (в детскую комнату, — Ред.) нужно взять ключ на стойке регистрации, и только тогда вы туда попадете. Это не для всех. И это очень круто", — говорит украинка.

Лагерь для беженцев в Германии
Лагерь для беженцев в Германии
Фото: TikTok
Лагерь для беженцев в Германии
Столовая
Фото: TikTok
Лагерь для беженцев в Германии
Обед в столовой
Фото: TikTok

Кроме того, Анна показала розетки, которые специально защищены от детей.

"Мне нравится. Кто-то говорит: незелено. А ведь это очень даже классно. Вот там даже есть горшки с растениями, чтобы у вас не создавалось такого впечатления", — добавила автор видео.

Видео дня
Лагерь для беженцев в Германии
Детские комнаты
Фото: TikTok
Лагерь для беженцев в Германии
Лагерь для беженцев в Германии
Фото: TikTok
Лагерь для беженцев в Германии
Душевые
Фото: TikTok
Лагерь для беженцев в Германии
Розетки
Фото: TikTok

Реакция сети

В комментариях люди отреагировали на увиденное, далеко не всем понравился лагерь:

  • "Наверное, бывшая воинская часть, военный городок".
  • "Наши прадеды бежали из таких концлагерей, а наши люди сейчас сами туда едут, это сюр".
  • "В Германии украинцам раздают квартиры и никуда не выгоняют, как в Ирландии".
  • "О, знакомые места. Уже на квартире, но скучаю по этому лагерю".
  • "Почти как в концлагере, только тогда бараки были чуть-чуть хуже".
  • "Какой ужас и позор. Унижение".
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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Участница украинского шоу "Супермама" показала, в каких условиях живут украинские беженцы.