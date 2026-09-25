"Как в концлагере": украинка показала, где живут беженцы в Германии (фото)

Украинка по имени Анна показала, как выглядит лагерь для беженцев в немецком городе Лейпциг.

Женщина живёт там с тремя детьми, а в TikTok (anna.real.life) делится своей жизнью за границей.

Лагерь для беженцев в Германии

"Вот такое поле, домики, в целом очень уютно и гостеприимно", — сказала Анна.

В частности, женщина показала столовую, туалет, детские комнаты и душевые.

"Туда (в детскую комнату, — Ред.) нужно взять ключ на стойке регистрации, и только тогда вы туда попадете. Это не для всех. И это очень круто", — говорит украинка.

Лагерь для беженцев в Германии Фото: TikTok

Столовая Фото: TikTok

Обед в столовой Фото: TikTok

Кроме того, Анна показала розетки, которые специально защищены от детей.

"Мне нравится. Кто-то говорит: незелено. А ведь это очень даже классно. Вот там даже есть горшки с растениями, чтобы у вас не создавалось такого впечатления", — добавила автор видео.

Видео дня

Детские комнаты Фото: TikTok

Лагерь для беженцев в Германии Фото: TikTok

Душевые Фото: TikTok

Розетки Фото: TikTok

Реакция сети

В комментариях люди отреагировали на увиденное, далеко не всем понравился лагерь:

"Наверное, бывшая воинская часть, военный городок".

"Наши прадеды бежали из таких концлагерей, а наши люди сейчас сами туда едут, это сюр".

"В Германии украинцам раздают квартиры и никуда не выгоняют, как в Ирландии".

"О, знакомые места. Уже на квартире, но скучаю по этому лагерю".

"Почти как в концлагере, только тогда бараки были чуть-чуть хуже".

"Какой ужас и позор. Унижение".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинец показал, как проходит ужин в лагере для беженцев в Гиссене.

После испытаний в Германии и Словении украинская мама вместе с двумя детьми переехала во Францию.

Участница украинского шоу "Супермама" показала, в каких условиях живут украинские беженцы.