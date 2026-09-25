"Как в концлагере": украинка показала, где живут беженцы в Германии (фото)
Украинка по имени Анна показала, как выглядит лагерь для беженцев в немецком городе Лейпциг.
Женщина живёт там с тремя детьми, а в TikTok (anna.real.life) делится своей жизнью за границей.
Лагерь для беженцев в Германии
"Вот такое поле, домики, в целом очень уютно и гостеприимно", — сказала Анна.
В частности, женщина показала столовую, туалет, детские комнаты и душевые.
"Туда (в детскую комнату, — Ред.) нужно взять ключ на стойке регистрации, и только тогда вы туда попадете. Это не для всех. И это очень круто", — говорит украинка.
Кроме того, Анна показала розетки, которые специально защищены от детей.
"Мне нравится. Кто-то говорит: незелено. А ведь это очень даже классно. Вот там даже есть горшки с растениями, чтобы у вас не создавалось такого впечатления", — добавила автор видео.
Реакция сети
В комментариях люди отреагировали на увиденное, далеко не всем понравился лагерь:
- "Наверное, бывшая воинская часть, военный городок".
- "Наши прадеды бежали из таких концлагерей, а наши люди сейчас сами туда едут, это сюр".
- "В Германии украинцам раздают квартиры и никуда не выгоняют, как в Ирландии".
- "О, знакомые места. Уже на квартире, но скучаю по этому лагерю".
- "Почти как в концлагере, только тогда бараки были чуть-чуть хуже".
- "Какой ужас и позор. Унижение".
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