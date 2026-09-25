"Як у концтаборі": українка показала, де живуть біженці в Німеччині (фото)

Українка на імʼя Анна показала, як виглядає табір для біженців у німецькому місті Лейпциг.

Жінка живе там з трьома дітьми, а в TikTok (anna.real.life) показує свою реальність за кордоном.

Табір для біженців у Німеччині

"Ось таке поле, будиночки, в цілому дуже затишно і привітно", — сказала Анна.

Зокрема, жінка показала їдальню, туалет, дитячі кімнати, душові.

"Туди (в дитячу кімнату, — Ред.) треба брати ключ на рецепції і тоді тільки ви туди попадете. Це не для всіх. І це дуже круто", — каже українка.

Табір для біженців у Німеччині Фото: TikTok

Їдальня Фото: TikTok

Обід у їдальні Фото: TikTok

Також Анна показала розетки, які спеціально захищені від дітей.

"Мені подобається. Хтось каже: незелено. Дуже навіть класно. Ось там навіть є горщики з рослинками, щоб вам так не здавалося", — додала авторка відео.

Дитячі кімнати Фото: TikTok

Табір для біженців у Німеччині Фото: TikTok

Душові Фото: TikTok

Розетки Фото: TikTok

Реакція мережі

У коментарях люди відреагували на побачене, далеко не всім сподобався табір:

Видео дня

"Напевно, колишня військова частина, військове містечко".

"Наші прадіди тікали з таких концтаборів, а наші люди самі зараз їдуть, це сюр".

"В Німеччині українцям роздають квартири і нікуди не виганяють, як в Ірландії".

"О, знайомі місця. Вже на квартирі, але сумую за цим табором".

"Майже як у концтаборі, тільки тоді бараки були трошечки гірші".

"Який жах та сором. Приниження".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

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