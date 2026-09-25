"Як у концтаборі": українка показала, де живуть біженці в Німеччині (фото)
Українка на імʼя Анна показала, як виглядає табір для біженців у німецькому місті Лейпциг.
Жінка живе там з трьома дітьми, а в TikTok (anna.real.life) показує свою реальність за кордоном.
Табір для біженців у Німеччині
"Ось таке поле, будиночки, в цілому дуже затишно і привітно", — сказала Анна.
Зокрема, жінка показала їдальню, туалет, дитячі кімнати, душові.
"Туди (в дитячу кімнату, — Ред.) треба брати ключ на рецепції і тоді тільки ви туди попадете. Це не для всіх. І це дуже круто", — каже українка.
Також Анна показала розетки, які спеціально захищені від дітей.
"Мені подобається. Хтось каже: незелено. Дуже навіть класно. Ось там навіть є горщики з рослинками, щоб вам так не здавалося", — додала авторка відео.
Реакція мережі
У коментарях люди відреагували на побачене, далеко не всім сподобався табір:
- "Напевно, колишня військова частина, військове містечко".
- "Наші прадіди тікали з таких концтаборів, а наші люди самі зараз їдуть, це сюр".
- "В Німеччині українцям роздають квартири і нікуди не виганяють, як в Ірландії".
- "О, знайомі місця. Вже на квартирі, але сумую за цим табором".
- "Майже як у концтаборі, тільки тоді бараки були трошечки гірші".
- "Який жах та сором. Приниження".
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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