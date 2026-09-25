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"Як у концтаборі": українка показала, де живуть біженці в Німеччині (фото)

як виглядає табір для біженців у Німеччині
Табір для біженців у Німеччині | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Анна показала, як виглядає табір для біженців у німецькому місті Лейпциг.

Жінка живе там з трьома дітьми, а в TikTok (anna.real.life) показує свою реальність за кордоном.

Табір для біженців у Німеччині

"Ось таке поле, будиночки, в цілому дуже затишно і привітно", — сказала Анна.

Зокрема, жінка показала їдальню, туалет, дитячі кімнати, душові.

"Туди (в дитячу кімнату, — Ред.) треба брати ключ на рецепції і тоді тільки ви туди попадете. Це не для всіх. І це дуже круто", — каже українка.

Табір для біженців у Німеччині
Табір для біженців у Німеччині
Фото: TikTok
Табір для біженців у Німеччині
Їдальня
Фото: TikTok
Табір для біженців у Німеччині
Обід у їдальні
Фото: TikTok

Також Анна показала розетки, які спеціально захищені від дітей.

"Мені подобається. Хтось каже: незелено. Дуже навіть класно. Ось там навіть є горщики з рослинками, щоб вам так не здавалося", — додала авторка відео.

Табір для біженців у Німеччині
Дитячі кімнати
Фото: TikTok
Табір для біженців у Німеччині
Табір для біженців у Німеччині
Фото: TikTok
Табір для біженців у Німеччині
Душові
Фото: TikTok
Табір для біженців у Німеччині
Розетки
Фото: TikTok

Реакція мережі

У коментарях люди відреагували на побачене, далеко не всім сподобався табір:

Видео дня
  • "Напевно, колишня військова частина, військове містечко".
  • "Наші прадіди тікали з таких концтаборів, а наші люди самі зараз їдуть, це сюр".
  • "В Німеччині українцям роздають квартири і нікуди не виганяють, як в Ірландії".
  • "О, знайомі місця. Вже на квартирі, але сумую за цим табором".
  • "Майже як у концтаборі, тільки тоді бараки були трошечки гірші".
  • "Який жах та сором. Приниження".
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