"Это бред": блогер из Украины пожаловался на унижения в Германии (видео)

Украинский блогер и участник шоу "МастерШеф" Роман (ник Нявка) ранее уехал из Украины в Германию. Парень пожаловался на унижения в сети из-за того, что он стоит на учете в Джобцентре.

Роман заявил, что получение пособия от Джобцентра — это не преступление и не повод кого-то унижать. Об этом он эмоционально высказался в TikTok (pilpeyyka).

Украинца унижают за границей

По словам Романа, в последнее время ему пишут оскорбительные комментарии, унижают и оскорбляют из-за того, что он стоит на учете в Джобцентре в Германии.

"Говорят: "Вот ты, в Джобцентре, на наши налоги живешь". То есть внушают, что если ты стоишь в Джобцентре — это позор, будто ты какой-то низший сорт. Я не понимаю, что это за бред. И пишут, будто я один там стою. Я что, у вас деньги отбираю? Я не понимаю, в чем проблема", — сказал парень.

Роман подчеркнул, что он ничего не ворует и не забирает незаконно. В Германии есть Джобцентр, где оказывают помощь людям, которые сейчас нуждаются в поддержке.

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Блогер считает, что если человек имеет право на получение помощи, то это законно и является нормой. По его словам, он официально состоит на учете, предоставляет необходимые документы и соблюдает все правила.

"Эти деньги мне не кто-то лично дает из своего кармана, а это часть социальной системы Германии. Многие люди в разные периоды жизни получают такую помощь, пока ищут работу, учатся или решают свои жизненные проблемы. Поэтому получать помощь от Джобцентра — это не преступление и не повод кого-то унижать. Я просто пользуюсь той поддержкой, которую предусматривает закон", — добавил Роман.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский блогер и участник шоу "МастерШеф" по имени Роман уехал из Украины в Германию. Блогер под ником Нявка пока не планирует возвращаться домой.

Также парень пожаловался на доносы со стороны украинцев, которые "сдали" его в Джобцентр. Теперь у Романа много проблем.

Кроме того, 21-летний блогер Валентин, известный под ником kozurnyy2, уехал из Украины и похвастался этим в своих социальных сетях.