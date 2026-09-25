"Це маячня": блогер з України поскаржився на приниження в Німеччині (відео)

Український блогер та учасник шоу "МастерШеф" Роман (нік Нявка) раніше виїхав з України до Німеччині. Хлопець поскаржився на приниження у мережі через те, що він стоїть на обліку у Джобцентрі.

Роман заявив, що отримувати допомогу від Джобцентру – це не злочин та не привід когось принижувати. Про це він емоційно висловився у TikTok (pilpeyyka).

Українця принижують за кордоном

За словами Романа, останнім часом йому пишуть образливі коментарі, принижують та ображають через те, що він стоїть на обліку у Джобцентрі в Німеччині.

"Кажуть: "От ти, на Джобцентрі, на наші податки живеш". Тобто нав’язують, що коли ти стоїш на Джобцентрі – це сором, ти наче нижчий сорт. Я не розумію, що це за маячня. І пишуть, наче я один там стою. У вас гроші відбираю чи що? Я не розумію, в чому проблема", — сказав хлопець.

Роман наголосив, що він нічого не краде та не забирає незаконно. У Німеччині є Джобцентр, у якому надають допомогу людям, які зараз потребують підтримки.

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Блогер вважає, що якщо людина має право на отримання допомоги, то це законно та є нормою. За його словами, він офіційно стоїть на обліку, надає необхідні документи та дотримується усіх правил.

"Ці гроші мені не хтось особисто дає зі своєї кишені, а це частина соціальної системи Німеччини. Багато людей у ​​різні періоди життя отримують таку допомогу, поки шукають роботу, навчаються чи вирішують свої життєві проблеми. Тому отримувати допомогу від Джобцентру – це не злочин та не привід когось принижувати. Я просто користуюсь тією підтримкою, яку передбачає закон", — додав Роман.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український блогер та учасник шоу "МастерШеф" на імʼя Роман виїхав з України до Німеччини. Блогер під ніком Нявка наразі не планує повертатися додому.

Також хлопець поскаржився на доноси від українців, які "здали" його у Джобцентр. Тепер Роман має багато проблем.

Крім того, 21-річний блогер Валентин, відомий під нікнеймом kozurnyy2, виїхав з України та похвалився цим у своїх соціальних мережах.