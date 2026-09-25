Супруга самого богатого человека планеты поразила эффектным платьем (фото)

Лорен Санчес привлекла внимание эффектным платьем с глубоким декольте на официальном ужине президента США Дональда Трампа.

Бывшая телеведущая сопровождала своего мужа Джеффа Безоса на торжественном мероприятии в Белом доме, организованном в честь председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань.

Новый образ Лорен Санчес

Санчес эффектно появилась на публике в чёрном платье с глубоким декольте, прибыв вместе со своим мужем Джеффом Безосом на официальный ужин, устроенный президентом Дональдом Трампом в Белом доме 24 сентября.

Пара посетила мероприятие в Вашингтоне, посвящённое визиту председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань, держась за руки; Лорен выбрала наряд с открытыми плечами и блестящее колье с подвеской.

Платье Санчес отличалось глубоким V-образным вырезом, украшенным драпированной тканью, и полосками, ложившимися на верхнюю часть рук. Драпировка на талии подчеркивала приталенный силуэт.

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Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: X (Twitter)

В качестве аксессуара жена Безоса выбрала прямоугольный черный клатч, позволив массивному ожерелью стать главным акцентом на фоне открытого выреза платья. Её длинные тёмные волосы ниспадали на плечи мягкими локонами, а выразительный макияж глаз и розовая помада гармонично дополняли образ.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: X (Twitter)

Джефф Безос, тем временем, выбрал классический черный смокинг с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой, а также дополнил образ солнцезащитными очками.

Интересно, что меню соответствовало тематике мероприятия. В офисе первой леди Мелании Трамп отметили, что блюда сочетали в себе американские ингредиенты и китайские кулинарные традиции; в частности, для гостей приготовили морского окуня.

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