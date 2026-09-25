Дружина найбагатшого чоловіка планети вразила ефектною сукнею (фото)
Лорен Санчес привернула увагу ефектною сукнею з глибоким декольте на офіційній вечері президента США Дональда Трампа.
Колишня телеведуча супроводжувала свого чоловіка Джеффа Безоса на урочистому заході в Білому домі, влаштованому на честь голови КНР Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань.
Новий образ Лорен Санчес
Санчес ефектно з’явилася на публіці в чорній сукні з глибоким декольте, прибувши разом із чоловіком Джеффом Безосом на офіційну вечерю президента Дональда Трампа в Білому домі 24 вересня.
Пара відвідала захід у Вашингтоні, присвячений візиту голови КНР Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань, тримаючись за руки; Лорен обрала вбрання з відкритими плечима та блискуче намисто з підвіскою.
Сукня Санчес вирізнялася глибоким V-подібним вирізом, оздобленим драпірованою тканиною, та смужками, що лягали на верхню частину рук. Драпірування на талії підкреслювало приталений силует.
Як аксесуар дружина Безоса обрала прямокутний чорний клатч, дозволивши масивному намисту стати головним акцентом на тлі відкритого вирізу сукні. Її довге темне волосся спадало на плечі м’якими локонами, а виразний макіяж очей і рожева помада гармонійно доповнювали образ.
Джефф Безос тим часом обрав класичний чорний смокінг з білою сорочкою та чорним метеликом, а також додав до образу сонцезахисні окуляри.
Цікаво, що меню відповідало тематиці заходу. В офісі першої леді Меланії Трамп зазначили, що страви поєднували американські інгредієнти з китайськими кулінарними традиціями; зокрема, для гостей приготували морського окуня.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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