Дружина найбагатшого чоловіка планети вразила ефектною сукнею (фото)

Лорен Санчес привернула увагу ефектною сукнею з глибоким декольте на офіційній вечері президента США Дональда Трампа.

Колишня телеведуча супроводжувала свого чоловіка Джеффа Безоса на урочистому заході в Білому домі, влаштованому на честь голови КНР Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань.

Новий образ Лорен Санчес

Санчес ефектно з’явилася на публіці в чорній сукні з глибоким декольте, прибувши разом із чоловіком Джеффом Безосом на офіційну вечерю президента Дональда Трампа в Білому домі 24 вересня.

Пара відвідала захід у Вашингтоні, присвячений візиту голови КНР Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань, тримаючись за руки; Лорен обрала вбрання з відкритими плечима та блискуче намисто з підвіскою.

Сукня Санчес вирізнялася глибоким V-подібним вирізом, оздобленим драпірованою тканиною, та смужками, що лягали на верхню частину рук. Драпірування на талії підкреслювало приталений силует.

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Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: X (Twitter)

Як аксесуар дружина Безоса обрала прямокутний чорний клатч, дозволивши масивному намисту стати головним акцентом на тлі відкритого вирізу сукні. Її довге темне волосся спадало на плечі м’якими локонами, а виразний макіяж очей і рожева помада гармонійно доповнювали образ.

Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: X (Twitter)

Джефф Безос тим часом обрав класичний чорний смокінг з білою сорочкою та чорним метеликом, а також додав до образу сонцезахисні окуляри.

Цікаво, що меню відповідало тематиці заходу. В офісі першої леді Меланії Трамп зазначили, що страви поєднували американські інгредієнти з китайськими кулінарними традиціями; зокрема, для гостей приготували морського окуня.

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