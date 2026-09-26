Стиль жизни
46-летняя Соломия Витвицкая впервые стала мамой (фото)
Украинская телеведущая и звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая впервые стала мамой в 46 лет.
Новость о пополнении в семье звездная мамочка обнародовала в Instagram 26 сентября.
Соломия Витвицкая родила сына
В одном из роддомов Киева Соломия родила сына. Имя первенца пока держат в секрете. Впрочем, Витвицкая уже успела показать его первое фото.
Во время родов рядом с любимой был военный Алексей Ситайло.
"Счастливы втроём", — написала новоиспечённая мамочка.
Друзья и коллеги уже поздравили звездную семью с пополнением:
- "Ура! Очень рады за вас!" — написала ведущая Маричка Падалко.
- "Поздравляю! Счастливой судьбы малышу! У него невероятные любящие родители!" — обратилась ведущая Наталья Островская.
- "Поздравляем! Молодцы! Здоровья сыночку!" — написал Юрий Горбунов.
- "Самые тёплые поздравления! Счастливой судьбы малышу и крепкого здоровья всей семье! Радуемся за вас!" — отметила жена Виталия Козловского.
- "Это невероятное счастье! Самые искренние поздравления и безумной любви", — обратился Григорий Решетник.
Видео дня
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Соломия Витвицкая пыталась ускорить роды народными методами.
- Как телеведущая готовилась впервые стать мамой. Звезда с нетерпением ждала мальчика и уже обустроила для него детскую комнату.
Соломия демонстрировала стильные наряды и ждала встречи с сыном.