46-летняя Соломия Витвицкая впервые стала мамой (фото)

Украинская телеведущая и звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая впервые стала мамой в 46 лет.

Новость о пополнении в семье звездная мамочка обнародовала в Instagram 26 сентября.

Соломия Витвицкая родила сына

В одном из роддомов Киева Соломия родила сына. Имя первенца пока держат в секрете. Впрочем, Витвицкая уже успела показать его первое фото.

Во время родов рядом с любимой был военный Алексей Ситайло.

"Счастливы втроём", — написала новоиспечённая мамочка.

Соломия Витвицкая родила сына Фото: Instagram

Друзья и коллеги уже поздравили звездную семью с пополнением:

"Ура! Очень рады за вас!" — написала ведущая Маричка Падалко.

"Поздравляю! Счастливой судьбы малышу! У него невероятные любящие родители!" — обратилась ведущая Наталья Островская.

"Поздравляем! Молодцы! Здоровья сыночку!" — написал Юрий Горбунов.

"Самые тёплые поздравления! Счастливой судьбы малышу и крепкого здоровья всей семье! Радуемся за вас!" — отметила жена Виталия Козловского.

"Это невероятное счастье! Самые искренние поздравления и безумной любви", — обратился Григорий Решетник.

Видео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Соломия Витвицкая пыталась ускорить роды народными методами.

Как телеведущая готовилась впервые стать мамой. Звезда с нетерпением ждала мальчика и уже обустроила для него детскую комнату.

Соломия демонстрировала стильные наряды и ждала встречи с сыном.