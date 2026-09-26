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46-летняя Соломия Витвицкая впервые стала мамой (фото)

Соломия Витвицкая впервые стала мамой
Соломия Витвицкая | Фото: Instagram

Украинская телеведущая и звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая впервые стала мамой в 46 лет.

Новость о пополнении в семье звездная мамочка обнародовала в Instagram 26 сентября.

Соломия Витвицкая родила сына

В одном из роддомов Киева Соломия родила сына. Имя первенца пока держат в секрете. Впрочем, Витвицкая уже успела показать его первое фото.

Во время родов рядом с любимой был военный Алексей Ситайло.

"Счастливы втроём", — написала новоиспечённая мамочка.

Соломия Витвицкая родила
Соломия Витвицкая родила сына
Фото: Instagram

Друзья и коллеги уже поздравили звездную семью с пополнением:

  • "Ура! Очень рады за вас!" — написала ведущая Маричка Падалко.
  • "Поздравляю! Счастливой судьбы малышу! У него невероятные любящие родители!" — обратилась ведущая Наталья Островская.
  • "Поздравляем! Молодцы! Здоровья сыночку!" — написал Юрий Горбунов.
  • "Самые тёплые поздравления! Счастливой судьбы малышу и крепкого здоровья всей семье! Радуемся за вас!" — отметила жена Виталия Козловского.
  • "Это невероятное счастье! Самые искренние поздравления и безумной любви", — обратился Григорий Решетник.
Видео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Соломия демонстрировала стильные наряды и ждала встречи с сыном.