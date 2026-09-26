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46-річна Соломія Вітвіцька вперше стала мамою (фото)
Українська телеведуча та зірка "1+1" Соломія Вітвіцька вперше стала мамою в 46 років.
Новину про поповнення зіркова матуся оприлюднила в Instagram 26 вересня.
Соломія Вітвіцька народила сина
В одному з пологових Києва Соломія народила сина. Ім’я первістка поки тримають у секреті. Втім, Вітвіцька вже встигла показати його перше фото.
Під час пологів з коханою був військовий Олексій Ситайло.
"Щасливі утрьох", — написала новоспечена матуся.
Зіркову родину вже привітали з поповненням друзі та колеги:
- "Ура! Дуже щасливі за вас!" — написала ведуча Марічка Падалко.
- "Вітання! Щасливої долі малюку! У нього неймовірні люблячі батьки!" — звернулася ведуча Наталія Островська.
- "Вітаємо! Молодці! Здоровʼя синочку!" — написав Юрій Горбунов.
- "Найтепліші вітання! Щасливої долі малюку і міцного здоров’я усій родині! Радіємо за вас!" — зазначила дружина Віталія Козловського.
- "Це неймовірне щастя! Найщиріші вітання та шаленого кохання", — звернувся Григорій Решетнік.
Видео дня
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Соломія Вітвіцька намагалася прискорити пологи народними методами.
- Як телеведуча готувалася вперше стати мамою. Зірка з нетерпінням чекала на хлопчика і вже облаштувала для нього дитячу кімнату.
Соломія вигулювала стильні наряди та очікувала на зустріч із сином.