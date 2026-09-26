46-річна Соломія Вітвіцька вперше стала мамою (фото)

Українська телеведуча та зірка "1+1" Соломія Вітвіцька вперше стала мамою в 46 років.

Новину про поповнення зіркова матуся оприлюднила в Instagram 26 вересня.

Соломія Вітвіцька народила сина

В одному з пологових Києва Соломія народила сина. Ім’я первістка поки тримають у секреті. Втім, Вітвіцька вже встигла показати його перше фото.

Під час пологів з коханою був військовий Олексій Ситайло.

"Щасливі утрьох", — написала новоспечена матуся.

Соломія Вітвіцька народила сина Фото: Instagram

Зіркову родину вже привітали з поповненням друзі та колеги:

"Ура! Дуже щасливі за вас!" — написала ведуча Марічка Падалко.

"Вітання! Щасливої долі малюку! У нього неймовірні люблячі батьки!" — звернулася ведуча Наталія Островська.

"Вітаємо! Молодці! Здоровʼя синочку!" — написав Юрій Горбунов.

"Найтепліші вітання! Щасливої долі малюку і міцного здоров’я усій родині! Радіємо за вас!" — зазначила дружина Віталія Козловського.

"Це неймовірне щастя! Найщиріші вітання та шаленого кохання", — звернувся Григорій Решетнік.

Видео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Соломія Вітвіцька намагалася прискорити пологи народними методами.

Як телеведуча готувалася вперше стати мамою. Зірка з нетерпінням чекала на хлопчика і вже облаштувала для нього дитячу кімнату.

Соломія вигулювала стильні наряди та очікувала на зустріч із сином.