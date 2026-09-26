57-летняя Дженнифер Лопес показала себя без макияжа (фото)

57-летняя Дженнифер Лопес очаровала поклонников своим обликом без макияжа, рассказывая о жизни после того, как её дети-близнецы уехали в колледж.

Певица и актриса опубликовала в Instagram видео от своего бренда JLo Beauty, на котором она появилась совсем без макияжа.

Дженнифер Лопес без макияжа

57-летняя звезда, успешно реализующая себя во многих сферах, показала подписчикам свой ритуал ухода за кожей и поделилась мыслями о важности сохранения повседневных привычек на новом этапе жизни — когда её дети-близнецы, 18-летние Макс и Оскар, отправились учиться в колледж.

"Я как раз собиралась начать ухаживать за кожей и размышляла о важности ежедневного ухода, ведь мои дети уезжают в колледж", — начала Джей Ло.

Артистка призналась, что этим летом старалась проводить как можно больше времени с подростками, в частности во время поездки в Италию.

Видео дня

Дженнифер Лопес без макияжа Фото: Instagram jlo

"Путешествия были очень насыщенными, а это негативно сказывается на состоянии кожи. Но именно эти ритуалы помогают держаться", — считает бывшая жена Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес без макияжа Фото: Instagram jlo

Лопес назвала тренировки и уход за кожей своими ежедневными источниками эмоциональной поддержки.

Джен родила близнецов Оскара и Макса в 2008 году, будучи замужем за Марком Энтони, с которым она прожила вместе десять лет.

Звездная мама призналась, что радуется за детей, которые "вступают в новую эру своей жизни", при этом осознавая, что и для неё самой начинается новый этап.

"Вы великолепны", — восторженно писали подписчики в комментариях, а другие называли её "естественной красавицей".

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