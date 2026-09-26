57-річна Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу (фото)
57-річна Дженніфер Лопес зачарувала шанувальників своїм виглядом без макіяжу, розповідаючи про життя після того, як її діти-близнюки поїхали до коледжу.
Співачка та акторка опублікувавши в Instagram відео від свого бренду JLo Beauty, на якому вона постала зовсім без макіяжу.
Дженніфер Лопес без макіяжу
57-річна зірка, яка успішно реалізує себе в багатьох сферах, показала підписникам свій ритуал догляду за шкірою та поділилася думками про важливість збереження щоденних звичок на новому етапі життя — коли її діти-близнюки, 18-річні Макс і Оскар, вирушили на навчання до коледжу.
"Я саме збиралася розпочати догляд за шкірою й розмірковувала про важливість рутини, адже мої діти їдуть до коледжу", — почала Джей Ло.
Артистка зізналася, що цього літа намагалася проводити якомога більше часу з підлітками, зокрема під час подорожі до Італії.
"Подорожі були дуже насиченими, а це негативно позначається на стані шкіри. Але саме ці ритуали допомагають триматися", — вважає колишня дружина Бена Аффлека.
Лопес назвала тренування та догляд за шкірою своїми щоденними емоційними опорами.
Джен народила близнюків Оскара й Макса у 2008 році в шлюбі з Марком Ентоні, з яким вона прожила разом десять років.
Зіркова мама зізналася, що радіє за дітей, які "вступають у нову еру свого життя", водночас усвідомлюючи, що й для неї самої починається новий етап.
"Ви розкішна", — захоплено писали підписники в коментарях, а інші називали її "природною красунею".
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