57-річна Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу (фото)

57-річна Дженніфер Лопес зачарувала шанувальників своїм виглядом без макіяжу, розповідаючи про життя після того, як її діти-близнюки поїхали до коледжу.

Співачка та акторка опублікувавши в Instagram відео від свого бренду JLo Beauty, на якому вона постала зовсім без макіяжу.

Дженніфер Лопес без макіяжу

57-річна зірка, яка успішно реалізує себе в багатьох сферах, показала підписникам свій ритуал догляду за шкірою та поділилася думками про важливість збереження щоденних звичок на новому етапі життя — коли її діти-близнюки, 18-річні Макс і Оскар, вирушили на навчання до коледжу.

"Я саме збиралася розпочати догляд за шкірою й розмірковувала про важливість рутини, адже мої діти їдуть до коледжу", — почала Джей Ло.

Артистка зізналася, що цього літа намагалася проводити якомога більше часу з підлітками, зокрема під час подорожі до Італії.

Видео дня

Дженніфер Лопес без макіяжу Фото: Instagram jlo

"Подорожі були дуже насиченими, а це негативно позначається на стані шкіри. Але саме ці ритуали допомагають триматися", — вважає колишня дружина Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес без макіяжу Фото: Instagram jlo

Лопес назвала тренування та догляд за шкірою своїми щоденними емоційними опорами.

Джен народила близнюків Оскара й Макса у 2008 році в шлюбі з Марком Ентоні, з яким вона прожила разом десять років.

Зіркова мама зізналася, що радіє за дітей, які "вступають у нову еру свого життя", водночас усвідомлюючи, що й для неї самої починається новий етап.

"Ви розкішна", — захоплено писали підписники в коментарях, а інші називали її "природною красунею".

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