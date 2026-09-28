Любовь к Москве и фото из России: участник "Фабрики звезд" оказался в центре скандала

Участник нового сезона "Фабрики звезд" JESUSMAN оказался в центре скандала. Как выяснилось, парень был в Москве и заявлял о своей любви к этому городу.

В Threads разгорелись бурные дискуссии. Пользовательница опубликовала фото JESUSMAN, на котором он позирует на фоне Красной площади. Снимки были сделаны до начала полномасштабной войны.

Скандал с участником "Фабрики звезд"

В сети заговорили об участнике "Фабрики звезд" JESUSMAN. Ранее парень опубликовал в Instagram пост, в котором позировал в Москве и заявлял о своей любви к этому городу.

"Я люблю этот город, как и он меня", — писал JESUSMAN.

JESUSMAN в Москве Фото: Instagram JESUSMAN в Москве Фото: Instagram

Это возмутило зрителей шоу и вызвало волну критики в соцсетях. Некоторые считают, что в этом нет ничего плохого, поскольку фото были сделаны до начала полномасштабной войны, а другие полагают, что участника "Фабрики звезд" нужно исключить из проекта.

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"+1 причина отправить его в нокаут";

"Я, если что, тоже считаю, что накопать компромат можно почти на всех звезд нашего шоу-бизнеса, главное, что сейчас люди показывают, а не то, что было 7 лет назад";

"Как такие люди могут лезть на украинские шоу?";

"Это провал, и ему лучше уйти в отставку";

"И что? Боже мой, нашли проблему, которая была 100 лет назад, очень смешно".

Реакция социальных сетей Фото: Threads Реакция социальных сетей Фото: Threads Реакция социальных сетей Фото: Threads Реакция социальных сетей Фото: Threads Реакция социальных сетей Фото: Threads

Интересно, что JESUSMAN до сих пор не прокомментировал этот скандал.

Что известно о JESUSMAN

Молодой артист JESUSMAN стал участником нового сезона "Фабрики звезд". Он активно развивает свою карьеру в Украине.

Сейчас JESUSMAN борется за то, чтобы продолжить участие в шоу. Его дальнейшее пребывание в проекте зависит от результатов голосования и решения зрителей.

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