Любов до Москви та фото з Росії: учасник "Фабрики зірок" потрапив у скандал
Учасник нового сезону "Фабрики зірок" JESUSMAN потрапив у скандал. Як виявилось, хлопець був у Москві та заявляв про любов до цього міста.
Бурхливі обговорення почались у Threads. Користувачка оприлюднила фото JESUSMAN, де він позує на тлі Червоної площі. Знімки були зроблені до початку повномасштабної війни.
Скандал з учасником "Фабрики зірок"
У мережі заговорили про учасника "Фабрики зірок" JESUSMAN. Раніше хлопець оприлюднив в Instagram допис, де позував у Москві, та заявляв про любов до цього міста.
"Я люблю це місто, як і воно мене", — писав JESUSMAN.
Це обурило глядачів шоу та спровокувало хвилю критики в соцмережах. Дехто вважає, що в цьому нема нічого погано, оскільки фото були зроблені до повномасштабної війни, а дехто думає, що учасника "Фабрики зірок" треба вигнати із проєкту.
- "+1 причина відправити його в нокаут";
- "Я, якщо що, теж думки, що накопати можна на майже всіх зірок нашого шоу-бізнесу, головне, що зараз люди транслюють, а не те, що було 7 років тому";
- "Як такі люди можуть пхатися на українські шоу?";
- "Це зальот і краще йому скласти свої повноваження";
- "І що? Господи, знайшли проблему, 100 років тому яка була, дуже смішно".
Цікаво, що JESUSMAN досі не прокоментував цей скандал.
Що відомо про JESUSMAN
Молодий артист JESUSMAN став учасником нового сезону "Фабрики зірок". Він активно розвиває свою кар'єру в Україні.
Зараз JESUSMAN бореться за продовження участі у шоу. Його подальше перебування у проєкті залежить від результатів голосування та рішення глядачів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Колишня українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Москві, а також отримала російське громадянство, потрапила у черговий скандал в РФ.
- Стівен Сігал взяв участь у конгресі русофілів у Москві. У межах заходу він заявив, що є "на сто відсотків русофілом" і "на мільйон відсотків росіянином".
Крім того, стало відомо, як виглядає квартира Софії Ротару у Москві, яку співачка хоче продати за майже мільйон доларів.