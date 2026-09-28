Любов до Москви та фото з Росії: учасник "Фабрики зірок" потрапив у скандал

Учасник нового сезону "Фабрики зірок" JESUSMAN потрапив у скандал. Як виявилось, хлопець був у Москві та заявляв про любов до цього міста.

Бурхливі обговорення почались у Threads. Користувачка оприлюднила фото JESUSMAN, де він позує на тлі Червоної площі. Знімки були зроблені до початку повномасштабної війни.

Скандал з учасником "Фабрики зірок"

У мережі заговорили про учасника "Фабрики зірок" JESUSMAN. Раніше хлопець оприлюднив в Instagram допис, де позував у Москві, та заявляв про любов до цього міста.

"Я люблю це місто, як і воно мене", — писав JESUSMAN.

JESUSMAN у Москві Фото: Instagram JESUSMAN у Москві Фото: Instagram

Це обурило глядачів шоу та спровокувало хвилю критики в соцмережах. Дехто вважає, що в цьому нема нічого погано, оскільки фото були зроблені до повномасштабної війни, а дехто думає, що учасника "Фабрики зірок" треба вигнати із проєкту.

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"+1 причина відправити його в нокаут";

"Я, якщо що, теж думки, що накопати можна на майже всіх зірок нашого шоу-бізнесу, головне, що зараз люди транслюють, а не те, що було 7 років тому";

"Як такі люди можуть пхатися на українські шоу?";

"Це зальот і краще йому скласти свої повноваження";

"І що? Господи, знайшли проблему, 100 років тому яка була, дуже смішно".

Реакція соцмереж Фото: Threads Реакція соцмереж Фото: Threads Реакція соцмереж Фото: Threads Реакція соцмереж Фото: Threads Реакція соцмереж Фото: Threads

Цікаво, що JESUSMAN досі не прокоментував цей скандал.

Що відомо про JESUSMAN

Молодий артист JESUSMAN став учасником нового сезону "Фабрики зірок". Він активно розвиває свою кар'єру в Україні.

Зараз JESUSMAN бореться за продовження участі у шоу. Його подальше перебування у проєкті залежить від результатів голосування та рішення глядачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишня українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Москві, а також отримала російське громадянство, потрапила у черговий скандал в РФ.

Стівен Сігал взяв участь у конгресі русофілів у Москві. У межах заходу він заявив, що є "на сто відсотків русофілом" і "на мільйон відсотків росіянином".

Крім того, стало відомо, як виглядає квартира Софії Ротару у Москві, яку співачка хоче продати за майже мільйон доларів.