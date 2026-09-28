Лучше, чем в магазине: рецепт домашних картофельных чипсов от Ярославского (фото, видео)

Известный украинский кулинар Владимир Ярославский поделился рецептом картофельных чипсов, которые можно приготовить дома. По его словам, такой снек получается вкуснее и полезнее магазинного, ведь качество продуктов и специй зависит только от того, кто готовит.

По словам шеф-повара и звезды шоу "МастерШеф" Владимира Ярославского, чипсы любят многие из нас, но хотелось бы, чтобы они были как можно полезнее. Как их правильно приготовить, узнайте из материала Фокуса.

"Я думаю, мы все обожаем чипсы и можем съесть их много, но хотелось бы, чтобы они были как можно полезнее. Поэтому готовим сами из картофеля и масла, качество которых контролируем, и с натуральными специями!" — написал Ярославский в Threads.

От выбора картофеля до приправ

Чтобы чипсы получились по-настоящему хрустящими, шеф-повар советует не торопиться и соблюдать несколько правил.

Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусные чипсы дома Фото: Threads

Залог успеха — сорт картофеля. Нужно 1,2 кг картофеля с желтой мякотью и высоким содержанием крахмала. Ломтики должны быть толщиной примерно 1,5 мм. После нарезки их следует тщательно промыть в ледяной воде.

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В кипящую воду добавьте немного кипятка, соли и уксуса и варите картофель три минуты. Так ломтики станут эластичными. Ломтики нужно хорошо просушить полотенцем.

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Масла для фритюра нужно много. Его разогревают до 175 °C и медленно жарят чипсы, пока они не приобретут легкий золотистый оттенок. Готовые чипсы выкладывают на бумажное полотенце и приправляют по вкусу: солью, копчёной паприкой или трюфельным маслом.

Один минус

Единственный нюанс рецепта заключается в том, что блюдо готовят во фритюре. Впрочем, по словам шеф-повара, результат оправдывает усилия: чипсы получаются хрустящими, ароматными и удивительно аппетитными. Они станут отличным дополнением к вечернему просмотру фильма или посиделкам с друзьями.

Вкусные чипсы можно приготовить дома Фото: Threads

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