Краще ніж у магазині: рецепт домашніх картопляних чипсів від Ярославського (фото, відео)

Відомий український кулінар Володимир Ярославський поділився рецептом картопляних чипсів, які можна зробити вдома. За його словами, такий снек виходить смачнішим і кориснішим за покупний, адже якість продуктів і спецій залежить лише від того, хто готує.

За словами шеф-кухара та зірки шоу "МастерШеф" Володимира Ярославського, чипси любить більшість із нас, але хочеться, щоб вони були якомога здоровішими. Як їх приготувати правильно, дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

"Я думаю, ми всі обожнюємо чипси і можемо зʼїсти їх багато, але хочеться, щоб вони були якнайздоровішими. Тож готуємо самі з картоплі та олії, якість яких контролюємо, і з натуральними спеціями!" — написав Ярославський у Threads.

Від вибору картоплі до приправи

Щоб чипси вийшли справді хрусткими, шеф радить не поспішати й дотримуватися кількох правил.

Володимир Ярославський розповів, як приготувати смачні чипси вдома Фото: Threads

Основа успіху — сорт картоплі. Потрібно 1,2 кг картоплі з жовтою м'якоттю та високим вмістом крохмалю. Скибочки мають бути завтовшки приблизно 1,5 мм. Після нарізання їх слід ретельно промити в крижаній воді.

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У киплячу воду додайте трохи окропу, солі та оцту й варіть картоплю три хвилини. Так слайси стануть еластичними. Скибочки треба добре обсушити рушником.

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Олії у фритюрі потрібно багато. Її розігрівають до 175°C і повільно смажать чипси, поки вони не набудуть легкого золотистого відтінку. Готові чипси викладають на паперовий рушник і приправляють за смаком: сіллю, копченою паприкою або трюфельною олією.

Один мінус

Єдиний нюанс рецепта в тому, що страву готують у фритюрі. Втім, за словами шефа, результат виправдовує зусилля: чипси виходять хрусткими, ароматними й напрочуд апетитними. Вони стануть добрим доповненням до вечора з фільмом чи посиденьок із друзями.

Смачні чипси можна приготувати вдома Фото: Threads

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