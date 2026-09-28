Соломия Витвицкая показала новорожденного сына (фото)

Украинская телеведущая и новоиспечённая мама Соломия Витвицкая показала новые фото с новорождённым сыном, имя которого пока держит в секрете.

В субботу, 26 сентября, Соломия впервые стала мамой. Ведущая "1+1" делится в соцсетях подробностями своего материнского опыта.

Соломия Витвицкая показала сына

В частности, кинозвезда опубликовала новые фото с новорожденным малышом. Соломия пока скрывает его лицо. Также знаменитая мама поддерживает интригу и не раскрывает имя своего первенца.

Впрочем, стало известно, что мальчик появился на свет в 14:45. При рождении малыш весил 4020 граммов, а его рост составлял 58 сантиметров.

Соломия Витвицкая родила сына Фото: Instagram

Кроме того, Витвицкая показала, как проходят её дни в роддоме в Киеве. Теперь звезде приходится осваивать ряд навыков в новой роли. В этом телеведущей помогают специалисты столичного роддома.

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"Так спокойно и приятно чувствовать, что рядом есть специалисты", — призналась Витвицкая.

Звездная мамочка учится умывать ребенка, правильно организовывать кормление и многое другое.

Сын Соломии Витвицкой Фото: Instagram

В частности, ведущая показывает подписчикам, как проходят её будни после первых родов.

Витвицкая родила сына 26 сентября Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

46-летняя Соломия Витвицкая пыталась ускорить роды народными методами.

Как телеведущая готовилась впервые стать мамой.

Кроме того, Фокус писал о том, что известно о муже звезды и отце её сына — Алексее Ситайло.