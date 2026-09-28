Соломія Вітвіцька показала новонародженого сина (фото)

Українська телеведуча та новоспечена матуся Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином, імʼя якого поки тримає в секреті.

Соломія в суботу, 26 вересня, вперше стала мамою. Ведуча "1+1" в соцмережах ділиться подробицями свого материнського досвіду.

Соломія Вітвіцька показала сина

Зокрема, зірка екрану показала нові фото з новонародженим малюком. Соломія поки приховує його обличчя. Також зіркова матуся тримає інтригу та не розкриває імені свого первістка.

Втім, стало відомо, що хлопчик з’явився на світ о 14:45. Малюк важив 4020 грамів та був зростом 58 сантиметрів під час народження.

Соломія Вітвіцька народила сина Фото: Instagram

Також Вітвіцька показала, як минають її дні в пологовому будинку в Києві. Тепер зірці доводиться опановувати низку навичок у новій ролі. У цьому телеведучій допомагають фахівці столичного пологового будинку.

Видео дня

"Так безпечно і цінно відчувати, що фахівці поруч", — зізналася Вітвіцька.

Зіркова матуся вчиться вмивати дитину, правильно організовувати годування та інше.

Син Соломії Вітвіцької Фото: Instagram

Зокрема, ведуча показує підписникам свої будні після перших пологів.

Вітвіцька народила сина 26 вересня Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

46-річна Соломія Вітвіцька намагалася прискорити пологи народними методами.

Як телеведуча готувалася вперше стати мамою.

Також Фокус писав, що відомо про чоловіка зірки екрану та батька її сина — Олексія Ситайла.