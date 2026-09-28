Соломія Вітвіцька показала новонародженого сина (фото)
Українська телеведуча та новоспечена матуся Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином, імʼя якого поки тримає в секреті.
Соломія в суботу, 26 вересня, вперше стала мамою. Ведуча "1+1" в соцмережах ділиться подробицями свого материнського досвіду.
Соломія Вітвіцька показала сина
Зокрема, зірка екрану показала нові фото з новонародженим малюком. Соломія поки приховує його обличчя. Також зіркова матуся тримає інтригу та не розкриває імені свого первістка.
Втім, стало відомо, що хлопчик з’явився на світ о 14:45. Малюк важив 4020 грамів та був зростом 58 сантиметрів під час народження.
Також Вітвіцька показала, як минають її дні в пологовому будинку в Києві. Тепер зірці доводиться опановувати низку навичок у новій ролі. У цьому телеведучій допомагають фахівці столичного пологового будинку.
"Так безпечно і цінно відчувати, що фахівці поруч", — зізналася Вітвіцька.
Зіркова матуся вчиться вмивати дитину, правильно організовувати годування та інше.
Зокрема, ведуча показує підписникам свої будні після перших пологів.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 46-річна Соломія Вітвіцька намагалася прискорити пологи народними методами.
- Як телеведуча готувалася вперше стати мамою.
Також Фокус писав, що відомо про чоловіка зірки екрану та батька її сина — Олексія Ситайла.