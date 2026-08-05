Вагітна в 46: що відомо про коханого-воїна Соломії Вітвіцької (фото)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька активно готується вперше стати мамою. 46-річна зірка екрану офіційно пішла в декрет.

Фокус розповідає, що відомо про чоловіка, з яким у Вітвіцької почався новий етап у житті.

Вітвіцька вийшла заміж

У лютому 2024 року знаменитість оголосила, що перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом — юрист за фахом, який після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав ЗСУ. Через рік він освідчився коханій у Карпатах.

Раніше Вітвіцька казала, що вони не поспішають одружуватися, адже під час війни в Україні недоречно влаштовувати гучні святкування.

Втім, пара офіційно узаконила свої стосунки 20 червня 2026 року. Церемонія одруження відбулася на Закарпатті. Олексій прийшов на реєстрацію шлюбу у військовій формі, а Соломія була в білій лляній сукні-вишиванці.

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Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло Фото: Instagram

Хто такий Олексій Ситайло

До великої війни чоловік працював у юридичній сфері (зокрема, обіймав посаду судді). Наразі він перебуває на службі у Збройних Силах України та має звання капітана ЗСУ. Через службу пара тривалий час підтримувала стосунки на відстані.

Соломія та Олексій були знайомі ще до 2022 року, але майже не спілкувалися. Зближення відбулося після початку великої війни, коли суддя звернувся до ведучої з волонтерським запитом щодо допомоги для його підрозділу. Спілкування переросло у роман, який Вітвіцька офіційно розсекретила у лютому 2024 року.

Ситайло покликав кохану заміж 14 лютого 2025 року під час їхнього зимового відпочинку в Карпатах.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло Фото: Instagram

А на початку 2026 року Вітвіцька зізналася, що її обранець проходив лікування та реабілітацію після отриманих на фронті контузій.

"В нього кілька контузій. Насправді у військових бувають поранення, які вони навіть офіційно не реєструють і про це немає якихось довідок. Але там, здається, три у нього офіційні контузії. Я про багато моментів, де він їх отримав, за яких обставин, дізнавалася згодом. Зокрема, він мені, наприклад, не казав, куди він вирушає. Просто казав, що не буде два дні зв'язку. І потім уже, коли минув цей період, це було кілька місяців потому, я з'ясувала за яких це було обставин. Там дуже така небезпечна зона, і над ним вибухнув снаряд. Я розумію, що він прощався з життям", — розповіла зірка екрану.

Також Соломія розкрила, що їм з Олексієм вдається частіше бачитися через те, що він змінив службу та більше буває в Києві.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло Фото: Instagram

Для Олексія, як і для Соломії, це другий шлюб. Від попередніх стосунків у чоловіка є син.

Попри нові стосунки, колишній чоловік Вітвіцької, Влад Кочатков, з яким вона розлучилася у 2021 році, підтримує з нею дружні зв'язки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Соломія Вітвіцька прокоментувала відпочинок чоловіка-військового в Карпатах.

Ведуча, яка вагітна первістком від свого нареченого-воїна Олексія Ситайла, розсекретила стать майбутнього малюка.

Крім того, зрка зізналася, як змінилася її вага за цей період та чому їй досі вдається зберігати струнку фігуру.