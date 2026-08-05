Беременная в 46 лет: что известно о муже-воине Соломии Витвицкой (фото)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая активно готовится к тому, чтобы впервые стать мамой. 46-летняя звезда экрана официально ушла в декрет.

Фокус рассказывает, что известно о мужчине, с которым у Витвицкой начался новый этап в жизни.

Витвицкая вышла замуж

В феврале 2024 года знаменитость объявила, что встречается с Алексеем Ситайлом — юристом по профессии, который после начала полномасштабного вторжения был мобилизован в ряды ВСУ. Через год он сделал предложение своей возлюбленной в Карпатах.

Ранее Витвицкая говорила, что они не спешат жениться, ведь во время войны в Украине неуместно устраивать шумные торжества.

Впрочем, пара официально узаконила свои отношения 20 июня 2026 года. Церемония бракосочетания состоялась в Закарпатье. Алексей пришел на регистрацию брака в военной форме, а Соломия была в белом льняном платье-вышиванке.

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Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: Instagram

Кто такой Алексей Ситайло

До войны мужчина работал в юридической сфере (в частности, занимал должность судьи). В настоящее время он служит в Вооруженных Силах Украины и имеет звание капитана ВСУ. Из-за службы супруги долгое время поддерживали отношения на расстоянии.

Соломия и Алексей были знакомы ещё до 2022 года, но почти не общались. Сближение произошло после начала большой войны, когда судья обратился к ведущей с просьбой о волонтёрской помощи для его подразделения. Общение переросло в роман, о котором Витвицкая официально объявила в феврале 2024 года.

Ситайло сделал предложение своей возлюбленной 14 февраля 2025 года во время их зимнего отдыха в Карпатах.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: Instagram

А в начале 2026 года Витвицкая призналась, что её супруг проходил лечение и реабилитацию после контузий, полученных на фронте.

"У него несколько контузий. На самом деле у военных бывают ранения, которые они даже официально не регистрируют, и об этом нет никаких справки. Но, кажется, у него три официальные контузии. Я о многих моментах, где он их получил, при каких обстоятельствах, узнала позже. В частности, он мне, например, не говорил, куда он отправляется. Просто говорил, что два дня не будет связи. И потом уже, когда этот период миновал, это было несколько месяцев спустя, я выяснила, при каких обстоятельствах это произошло. Там очень опасная зона, и над ним взорвался снаряд. Я понимаю, что он прощался с жизнью", — рассказала звезда экрана.

Кроме того, Соломия рассказала, что им с Алексеем удается чаще видеться благодаря тому, что он сменил место службы и теперь чаще бывает в Киеве.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: Instagram

Для Алексея, как и для Соломии, это второй брак. От предыдущих отношений у мужчины есть сын.

Несмотря на новые отношения, бывший муж Витвицкой, Влад Кочатков, с которым она развелась в 2021 году, поддерживает с ней дружеские отношения.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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