Лошадь ворвалась в супермаркет на Закарпатье и напугала людей (видео)

На Закарпатье в Мукачевском районе в супермаркет неожиданно забрела лошадь. Животное не на шутку напугало покупателей и сотрудников магазина.

Об этом интересном инциденте сообщили местные сообщества. Лошадь забежала в супермаркет "АМБАР", расположенный в Поляне Мукачевского района.

Огромную лошадь заметили в супермаркете

На опубликованном видео видно, как животное оказалось в торговом зале супермаркета. Это сразу привлекло внимание покупателей и сотрудников магазина. Они серьезно испугались и начали разбегаться.

Как оказалось, хозяева не заметили лошадь, поэтому она не постеснялась и зашла в помещение магазина. Животное прошло между рядами с продуктами и в итоге вышло на улицу.

В конце владелец забрал лошадь и отвел её подальше от супермаркета.

В сети посмеялись над курьезным случаем и обсудили появление необычного "гостя".

Видео дня

"Зашел за овсянкой на завтрак";

"Он ищет морковь".

Реакция пользователей сети на лошадь в супермаркете Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лось-вандал проник в автосалон и разбил два раритетных BMW. Любопытное животное зашло в магазин подержанных автомобилей. Ущерб от копыт оценили в 20 тысяч долларов.

Медведь зашел в магазин и украл пакет с жевательными мишками. Он не проявлял никакой агрессии, но дерзкая кража, совершенная мохнатым воришкой, несомненно, произвела впечатление.

Кроме того, персонал харьковского супермаркета посреди белого дня ловил белку. Животное проникло в магазин "Ашан", вероятно, из соснового леса, растущего поблизости. Сначала сотрудники пытались поймать её самостоятельно, но затем им помогли волонтёры.