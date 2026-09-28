Кінь увірвався до супермаркету на Закарпатті і налякав людей (відео)

На Закарпатті у Мукачівському районі несподівано до супермаркету завітав кінь. Тварина не на жарт налякала покупців та працівників магазину.

Про цікавий інцидент повідомили місцеві спільноти. Кінь забіг у супермаркет "АМБАР", що розташований у Поляні Мукачівського району.

Величезного коня помітили у супермаркеті

На опублікованому відео можна побачити, як тварина опинилась у торговельній залі супермаркету. Це одразу привернуло увагу покупців та працівників магазину. Вони не на жарт злякались і почали тікати.

Як виявилось, господарі не вгледіли коня, тому він не посоромився і зайшов до приміщення магазину. Тваринка пройшлась між рядами з продуктами, і в результаті вийшла на вулицю.

У підсумку власник забрав коня та відвів його подалі від супермаркету.

У мережі посміялися з курйозного випадку і обговорили появу незвичного «відвідувача».

Видео дня

«За вівсянкою на сніданок зайшов»;

«Він шукає моркву».

Реакція мережі на коня у супермаркеті Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лось-вандал проник в автосалон і розбив два раритетні BMW. Допитлива тварина зайшла в магазин б/в-автомобілів. Збиток від копит оцінили в $20 тисяч.

Ведмідь зайшов у магазин і вкрав пакет із жувальними ведмедиками. Він не виявляв жодної агресії, але зухвала крадіжка, вчинена волохатим злодюжкою, безсумнівно, справила враження.

Крім того, персонал харківського супермаркету серед білого дня ловив білку. Тварина проникла в магазин "Ашан", імовірно, із соснового лісу, який росте поруч. Спочатку співробітники намагалися зловити її самостійно, але потім допомогли волонтери.