"Это уже не смешно": известная певица попала в больницу на отдыхе (фото)

31-летняя украинская певица и телеведущая Lida Lee (Лидия Скорубская) во время отпуска оказалась в больнице из-за неприятного инцидента.

Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в больничной палате. Рядом с Лидой находились медики, оказывавшие ей помощь.

Lida Lee получила травму ноги

Оказалось, что ведущая шоу "Кохання на виживання" получила травму ноги за границей. Лида во время прогулки шла по каменистой дорожке без обуви и неудачно наступила.

"Не знаю, кто сглазил меня в последнее время, но это уже не смешно… За час "до". Напоминание о том, что по камням лучше ходить в обуви", — написала певица.

Lida Lee получила травму ноги Фото: Instagram

Впоследствии знаменитость заверила, что ничего серьезного не произошло.

"Спасибо всем, кто пишет. Все в порядке, просто небольшие, не очень приятные приключения. Ничего серьезного", — написала Лида.

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Lida Lee Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Lida Lee, преодолевшая алкогольную зависимость, по слухам, официально подтвердила отношения с актером, телеведущим и военнослужащим Даниэлем Салемом.

Певица официально призналась в отношениях с Даниэлем Салемом, раскрыв некоторые подробности их романа.

Также известно, что еще в октябре прошлого года артистку постигла неприятность — буквально за несколько дней до съемок клипа на песню "Летай" она попала в ДТП.