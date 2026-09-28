"Це вже не смішно": відома співачка потрапила до лікарні на відпочинку (фото)

31-річна українська співачка та телеведуча Lida Lee (Лідія Скорубська) на відпочинку потрапила до лікарні через неприємний інцидент.

Зірка в Instagram показала фото, як вона перебувала в лікарняній палаті. Поруч з Лідою були медики, які надавали їй допомогу.

Lida Lee травмувала ногу

Виявилося, що ведуча шоу "Кохання на виживання" травмувала ногу за кордоном. Ліда під час прогулянки йшла кам’янистою доріжкою без взуття та невдало ступила.

"Не знаю, хто зглазив мене останнім часом, але це вже не смішно… За годину "до". Нагадування, що по каменях краще ходити у взутті", — написала співачка.

Lida Lee травмувала ногу Фото: Instagram

Згодом знаменитість запевнила, що нічого серйозного не сталося.

"Дякую усім, хто пише. Все добре, просто маленькі, не дуже приємні пригоди. Нічого серйозного", — написала Ліда.

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Lida Lee Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Lida Lee, яка пережила боротьбу з алкогольною залежністю, за чутками, офіційно оформила стосунки з актором, телеведучим і військовослужбовцем Даніелем Салемом.

Співачка офіційно зізналася в стосунках з Даніелем Салемом, розкривши деякі подробиці їхнього роману.

Також відомо, що ще у жовтні минулого року артистку підстерегла неприємність — буквально за кілька днів до зйомок кліпу на пісню "Літай" вона потрапила в ДТП.