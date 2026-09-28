80-летний Сильвестр Сталлоне "пичкал" себя препаратами и страдал булимией

Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне откровенно признался, что принимал стероиды. Кроме того, 80-летний артист страдал булимией.

Знаменитость известен не только своими блестящими ролями в кино, но и отличной физической формой. Как оказалось, он принимал стероиды. Об этом Сильвестр Сталлоне рассказал в интервью New York Times.

Сталлоне принимал стероиды и страдал булимией

По словам актера, всю жизнь он постоянно тренировался в зале и следил за питанием. Со временем это переросло в одержимость, и он начал страдать от булимии.

"Я заболел булимией. Во время съемок "Рокки 3" мой уровень жира в организме снизился до 2,6 процента, и я ничего не мог удержать в себе. Или же я не хотел удерживать, потому что стал настолько одержим идеей поддерживать эту форму", — вспомнил Сталлоне.

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В результате артист избавился от булимии, но для поддержания хорошей формы начал принимать стероиды. Из-за этого у Сталлоне возникли ужасные последствия. Сейчас ему приходится постоянно принимать таблетки, чтобы не ухудшить свое здоровье.

"Я вроде бы в форме, но у меня много проблем. Я принимаю кучу таблеток, чтобы держаться на ногах. Это обходится мне очень дорого", — рассказал актер.

Тело Сильвестра Сталлоне Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сильвестр Сталлоне продал свою оригинальную картину за рекордную сумму. Деньги от продажи актер пожертвует на благотворительность.

Голливудская звезда покупает роскошное поместье для своих дочерей почти за $25 млн. Соседями сестер Сталлоне станут Дженнифер Лопес, Брук Шилдс, Джон Бон Джови и многие другие знаменитости.

Кроме того, Сильвестр Сталлоне поздравил свою жену Дженнифер Флавин с днем рождения и поделился с поклонниками в Instagram несколькими совместными архивными фотографиями.