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80-річний Сильвестр Сталлоне "пічкав" себе препаратами і мав булімію

Як виглядає Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне | Фото: Getty Images

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне відверто зізнався, що вживав стероїди. До того ж 80-річний артист страждав на булімію.

Знаменитість відомий не тільки своїми блискучими ролями у кіно, а й гарною накачаною фізичною формою. Як виявилось, він вживав стероїди. Про це Сильвестр Сталлоне розповів в інтерв’ю New York Times.

Сталлоне вживав стероїди та страждав на булімію

За словами актора, усе життя він постійно тренувався в залі та стежив за харчуванням. Згодом це переросло в одержимість і він почав страждати на булімію.

"Я став хворим на булімію. Під час зйомок "Роккі 3" мій рівень жиру в організмі знизився до 2,6 відсотка, і я нічого не міг утримати в собі. Або ж я не хотів утримувати, бо став настільки одержимий ідеєю підтримувати цю форму", — згадав Сталлоне.

В результаті артист позбувся булімії, але для підтримки гарної форми почав вживати стероїди. Через це Сталлоне отримав жахливі наслідки. Зараз йому доводиться постійно приймати таблетки, щоб не погіршити своє здоров’я.

Видео дня

"Я нібито у формі, але у мене багато проблем. Я приймаю купу таблеток, щоб триматися на ногах. Це дається страшною ціною", — розповів актор.

Як виглядає зараз Сильвестр Сталлоне
Тіло Сильвестра Сталлоне
Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Сильвестр Сталлоне привітав свою дружину Дженніфер Флавін з днем народження і поділився з шанувальниками в Instagram кількома спільними архівними фотографіями.