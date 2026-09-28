80-річний Сильвестр Сталлоне "пічкав" себе препаратами і мав булімію

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне відверто зізнався, що вживав стероїди. До того ж 80-річний артист страждав на булімію.

Знаменитість відомий не тільки своїми блискучими ролями у кіно, а й гарною накачаною фізичною формою. Як виявилось, він вживав стероїди. Про це Сильвестр Сталлоне розповів в інтерв’ю New York Times.

Сталлоне вживав стероїди та страждав на булімію

За словами актора, усе життя він постійно тренувався в залі та стежив за харчуванням. Згодом це переросло в одержимість і він почав страждати на булімію.

"Я став хворим на булімію. Під час зйомок "Роккі 3" мій рівень жиру в організмі знизився до 2,6 відсотка, і я нічого не міг утримати в собі. Або ж я не хотів утримувати, бо став настільки одержимий ідеєю підтримувати цю форму", — згадав Сталлоне.

В результаті артист позбувся булімії, але для підтримки гарної форми почав вживати стероїди. Через це Сталлоне отримав жахливі наслідки. Зараз йому доводиться постійно приймати таблетки, щоб не погіршити своє здоров’я.

Видео дня

"Я нібито у формі, але у мене багато проблем. Я приймаю купу таблеток, щоб триматися на ногах. Це дається страшною ціною", — розповів актор.

Тіло Сильвестра Сталлоне Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сильвестр Сталлоне продав свою оригінальну картину за рекордну суму. Гроші від продажу актор пожертвує на благодійність.

Зірка Голлівуду купує розкішний маєток для своїх доньок майже за $25 млн. Сусідами сестер Сталлоне будуть Дженніфер Лопес, Брук Шилдс, Джон Бон Джові та багато інших знаменитостей.

Крім того, Сильвестр Сталлоне привітав свою дружину Дженніфер Флавін з днем народження і поділився з шанувальниками в Instagram кількома спільними архівними фотографіями.