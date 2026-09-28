Обезьяна устроила вечеринку в магазине с алкоголем и уснула (видео)

В городе Ранчи (Индия) произошел курьезный случай с обезьяной. Животное проникло в магазин ночью, выпило алкоголь и уснуло.

Инцидент произошёл в магазине алкогольной продукции на перекрёстке Удра-Манджи-Чоук в городе Ранчи. По словам местных жителей, обезьяна беременна. Забавное видео было опубликовано в социальной сети X.

Обезьяна украла алкоголь в магазине

Очевидцы запечатлели забавный момент на камеру. Так, обезьяна ночью пробралась в магазин, схватила бутылку водки, разбила её и выпила алкоголь. Работники пытались прогнать посетительницу и предлагали ей печенье. Однако животное не согласилось на это.

Выпив водку, обезьяна легла на коробку и уснула. На видео видно, как покупатели ходят по магазину, сотрудники спокойно работают, а в это время животное лежит позади них и спит.

Видео дня

По неофициальной информации местных жителей, обезьяна беременна.

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