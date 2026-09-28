Мавпа влаштувала вечірку у магазині з алкоголем і заснула (відео)

У місті Ранчі (Індія) стався курйозний випадок з мавпою. Тваринка проникла до крамниці вночі, випила алкоголь та заснула.

Інцидент стався в магазині алкоголю на перехресті Удра-Манджі-Чоук у місті Ранчі. За інформацією місцевих жителів, мавпа вагітна. Кумедне відео оприлюднили у соцмережі X.

Мавпа вкрала алкоголь у магазині

Очевидці зняли кумедний момент на камеру. Так, мавпа вночі пробралась до магазину, схопила пляшку горілки, розбила і випила алкоголь. Працівники намагались прогнати відвідувачку і пропонували їй печиво. Однак, тваринка не погодилась на таке.

Після випитої горілки мавпа лягла на коробку та заснула. На відео видно, як покупці ходять по магазину, працівники спокійно працюють, а в цей час тваринка лежить позаду них і спить.

За неофіційною інформацією місцевих жителів, мавпа вагітна.

Видео дня

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