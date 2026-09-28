43-летняя Катя Осадчая примерила прозрачную юбку (фото)

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая выбрала нежный образ и поделилась своими размышлениями о стрессе и тревоге во время войны.

В Instagram жена Юрия Горбунова показала, как она позирует в белом боди и полупрозрачной персиковой юбке из гипюра. К этому образу Екатерина добавила пудровую накидку с рукавами-фонариками.

Осадчая задумалась о стрессе

Звезда экрана сделала прическу и вечерний макияж. Она призналась, что специально соединила такие нежные фото с текстом о жестокой реальности. Ведь даже "девочки в розовом" сейчас слишком устали и обеспокоены.

"Наверное, эти фото ждали именно такого сложного времени. На днях прочитала о теории стакана: тревога и стресс — это как стакан с водой: если его просто взять, он не тяжелый, а если держать час — она превратится в груз; то же самое и с тревожными мыслями: когда подумал и отпустил — это одно, а когда они с тобой долгие годы, это ноша, которая прибивает к земле", — написала Осадчая.

Видео дня

Екатерина Осадчая Фото: Instagram kosadcha

В частности, Екатерина считает, что в такое тяжелое время все украинцы находятся в состоянии стресса.

"И я не знаю, почему всё это обрушилось на нас и почему именно мы избраны пережить это, но выбора нет… Оставлю такие сложные мысли под красивыми фото, как напоминание о том, что жизнь продолжается и мы всё ещё можем быть девочками в розовом, хотя внутри мы выжжены и уставшие. Обнимаю каждого и каждую, кто не знает, как дальше, но точно знает, что как-то", — отметила телеведущая.

Екатерина Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Екатерина Осадчая поделилась с подписчиками редкими снимками с отдыха у моря.

Украинская телеведущая надела элегантное полупрозрачное платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру.

Ведущая говорит, что её 23-летний сын Илья, сын политика Олега Полищука, планирует вернуться в Украину после окончания учёбы в США.