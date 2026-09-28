43-річна Катя Осадча приміряла прозору спідницю (фото)

Українська телеведуча Катерина Осадча приміряла ніжний образ та поміркувала про стрес і тривожність під час війни.

В Instagram дружина Юрія Горбунова показала, як позує в білому боді, напівпрозорій персиковій гіпюровій спідниці. До луку Катерина додала пудрову накидку з рукавами-ліхтариками.

Осадча поміркувала про стрес

Зірка екрану зробила укладку та вечірній макіяж. Вона зізналася, що спеціально поєднала такі ніжні фото з текстом про жорстоку реальність. Адже навіть "дівчатка в рожевому" зараз надто втомлені та стривожені.

"Напевно, ці фото чекали саме такого складного часу. Днями прочитала про теорію склянки, що тривожність і стрес — це як склянка з водою, якщо її просто взяти, вона не важка, а якщо тримати годину — вона перетвориться на гірю, те саме і з тривожними думками, коли подумав і відпустив — це одне, а коли вони з тобою довгі роки, це ноша, яка прибиває до землі", — написала Осадча.

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Катерина Осадча Фото: Instagram kosadcha

Зокрема, Катерина вважає, що в такий важкий час всі українці перебувають у стресі.

"І я не знаю, чому це все на нас і чому саме ми вибрані прожити це, але вибору немає… Залишу такі складні думки під красивими фото, як згадку про те, що життя триває і ми все ще можемо бути дівчатами в рожевому, хоча всередині ми випалені і втомлені. Обнімаю кожного і кожну, хто не знає як далі, але точно знає, що якось", — зазначила телеведуча.

Катерина Осадча Фото: Instagram kosadcha

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