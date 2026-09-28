"Сошла с ума": Бритни Спирс "слила" видео без цензуры со случайным мужчиной

Видео, на котором американская поп-дива Бритни Спирс танцует в собственном доме перед рабочим, стоящим на лестнице, разлетелось по соцсетям и разделило аудиторию.

В сети Бритни Спирс обвиняют в неэтичном поведении по отношению к наемному работнику, а некоторые призывают обратить внимание на её психологическое состояние. Другие же считают, что возмущение раздуто и артистка просто живет в привычном для себя ритме. Фокус попытался разобраться в этой ситуации.

В недавно ставшем вирусным ролике запечатлен откровенный танец Спирс в её квартире. На заднем плане виден сотрудник сервисной службы: он стоит на лестнице и пытается выполнять свою работу, явно не зная, куда девать глаза.

Мнения разошлись

Значительная часть комментаторов считает такое поведение недопустимым. Люди говорят о признаках сексуальных домогательств и явном неравенстве между заказчицей и наемным работником. Сотруднику сервиса сочувствуют, ведь в такой ситуации он оказался не по своей воле.

Видео дня

Пользователи также удивляются, почему Спирс не могла подождать до завершения работ или найти для съемки другую комнату. Один из комментаторов написал: "Представьте, что вы просто пытаетесь делать свою работу, а клиентка начинает вести себя подобным образом перед вами. Это крайне проблемная ситуация". Другой добавил: "Она совершенно сошла с ума".

Что случилось с Бритни?

Скандал вновь актуализировал тему психического здоровья поп-звезды. Некоторые подписчики выразили искреннюю обеспокоенность и настаивают на необходимости постороннего присмотра, напоминая о непростом прошлом певицы и её многолетней опеке, которую суд отменил в конце 2021 года.

Певица начала принимать откровенные позы Фото: Instagram

Однако не все отнеслись к ролику серьезно. Часть пользователей отнеслась к нему с юмором: по их мнению, реакция сети чрезмерна, а Спирс просто ведет привычный образ жизни.

Проблемы с законом

Внимание к певице привлекают и её недавние проблемы с законом. В начале 2026 года её задержала полиция за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В мае Спирс заключила соглашение со следствием и избежала реального тюремного срока.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сыновья Бритни Спирс, Шон Престон и Джейден, обиделись на мать и считают её поведение предательством. Поводом послужил их совместный дебют на подиуме во время Недели моды в Париже, который певица проигнорировала. Ребята восприняли её отсутствие как удар в спину, ведь перед этим приложили немало усилий, чтобы наладить с ней отношения.

Спирс рассталась с правами на весь свой музыкальный каталог. Независимое издательство Primary Wave выкупило их примерно за 200 миллионов долларов.

Еще раньше 44-летнюю американскую артистку видели в компании неизвестного мужчины, и это произошло на фоне разговоров о состоянии её здоровья.