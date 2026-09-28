"Сошла с ума": Бритни Спирс "слила" видео без цензуры со случайным мужчиной
Видео, на котором американская поп-дива Бритни Спирс танцует в собственном доме перед рабочим, стоящим на лестнице, разлетелось по соцсетям и разделило аудиторию.
В сети Бритни Спирс обвиняют в неэтичном поведении по отношению к наемному работнику, а некоторые призывают обратить внимание на её психологическое состояние. Другие же считают, что возмущение раздуто и артистка просто живет в привычном для себя ритме. Фокус попытался разобраться в этой ситуации.
В недавно ставшем вирусным ролике запечатлен откровенный танец Спирс в её квартире. На заднем плане виден сотрудник сервисной службы: он стоит на лестнице и пытается выполнять свою работу, явно не зная, куда девать глаза.
Мнения разошлись
Значительная часть комментаторов считает такое поведение недопустимым. Люди говорят о признаках сексуальных домогательств и явном неравенстве между заказчицей и наемным работником. Сотруднику сервиса сочувствуют, ведь в такой ситуации он оказался не по своей воле.
Пользователи также удивляются, почему Спирс не могла подождать до завершения работ или найти для съемки другую комнату. Один из комментаторов написал: "Представьте, что вы просто пытаетесь делать свою работу, а клиентка начинает вести себя подобным образом перед вами. Это крайне проблемная ситуация". Другой добавил: "Она совершенно сошла с ума".
Что случилось с Бритни?
Скандал вновь актуализировал тему психического здоровья поп-звезды. Некоторые подписчики выразили искреннюю обеспокоенность и настаивают на необходимости постороннего присмотра, напоминая о непростом прошлом певицы и её многолетней опеке, которую суд отменил в конце 2021 года.
Однако не все отнеслись к ролику серьезно. Часть пользователей отнеслась к нему с юмором: по их мнению, реакция сети чрезмерна, а Спирс просто ведет привычный образ жизни.
Проблемы с законом
Внимание к певице привлекают и её недавние проблемы с законом. В начале 2026 года её задержала полиция за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В мае Спирс заключила соглашение со следствием и избежала реального тюремного срока.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Сыновья Бритни Спирс, Шон Престон и Джейден, обиделись на мать и считают её поведение предательством. Поводом послужил их совместный дебют на подиуме во время Недели моды в Париже, который певица проигнорировала. Ребята восприняли её отсутствие как удар в спину, ведь перед этим приложили немало усилий, чтобы наладить с ней отношения.
- Спирс рассталась с правами на весь свой музыкальный каталог. Независимое издательство Primary Wave выкупило их примерно за 200 миллионов долларов.
Еще раньше 44-летнюю американскую артистку видели в компании неизвестного мужчины, и это произошло на фоне разговоров о состоянии её здоровья.