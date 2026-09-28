"Злетіла з котушок": Брітні Спірс "злила" відео без цензури з випадковим чоловіком

Відео, де американська поп-діва Брітні Спірс танцює у власному будинку перед робітником на драбині, розлетілося соцмережами та розкололо аудиторію.

У мережі звинувачують Брітні Спірс у неетичній поведінці щодо найманого працівника, а дехто закликає придивитися до її психологічного стану. Інші ж вважають, що обурення роздуте й артистка просто живе у звичному для себе ритмі. Фокус намагався розібратися в цій ситуації.

Ролик, що нещодавно завірусився, зафіксував відвертий танець Спірс у її помешканні. На задньому плані видно чоловіка з сервісної служби: він стоїть на драбині й намагається виконувати свою роботу, явно не знаючи, куди подіти очі.

Думки розійшлися

Значна частина коментаторів вважає таку поведінку неприпустимою. Люди говорять про ознаки сексуальних домагань і очевидну нерівність між замовницею та найманим працівником. Співробітнику сервісу співчувають, адже у такій ситуації він опинився не з власної волі.

Видео дня

Користувачі також дивуються, чому Спірс не могла зачекати до завершення робіт або знайти для зйомки іншу кімнату. Один із коментаторів написав: "Уявіть, що ви просто намагаєтеся робити свою роботу, а клієнтка починає поводитися подібним чином перед вами. Це вкрай проблемна ситуація". Інший додав: "Вона геть злетіла з котушок".

Що сталося з Брітні?

Скандал знову зробив актуальною тему ментального здоров'я поп-зірки. Деякі підписники висловили щиру тривогу й наполягають на потребі стороннього нагляду, нагадуючи про непросте минуле співачки та її багаторічну опіку, яку суд скасував наприкінці 2021 року.

Співачка почала вигибатися у відвертих позах Фото: Instagram

Проте не всі сприйняли ролик серйозно. Частина користувачів поставилася до нього з гумором: на їхню думку, реакція мережі надмірна, а Спірс просто веде звичний спосіб життя.

Проблеми із законом

Уваги до співачки додають і її недавні юридичні клопоти. На початку 2026 року її затримала поліція за керування автівкою напідпитку. У травні Спірс уклала угоду зі слідством і уникнула реального тюремного терміну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сини Брітні Спірс, Шон Престон і Джейден, образилися на матір і вважають її поведінку зрадою. Приводом став їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі, який співачка проігнорувала. Хлопці сприйняли її відсутність як удар у спину, адже перед цим доклали чимало зусиль, аби налагодити з нею стосунки.

Спірс розпрощалася з правами на весь свій музичний каталог. Незалежне видавництво Primary Wave викупило їх приблизно за 200 мільйонів доларів.

Ще раніше 44-річну американську артистку бачили в компанії невідомого чоловіка, і це сталося на тлі розмов про стан її здоров'я.