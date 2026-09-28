"Злетіла з котушок": Брітні Спірс "злила" відео без цензури з випадковим чоловіком
Відео, де американська поп-діва Брітні Спірс танцює у власному будинку перед робітником на драбині, розлетілося соцмережами та розкололо аудиторію.
У мережі звинувачують Брітні Спірс у неетичній поведінці щодо найманого працівника, а дехто закликає придивитися до її психологічного стану. Інші ж вважають, що обурення роздуте й артистка просто живе у звичному для себе ритмі. Фокус намагався розібратися в цій ситуації.
Ролик, що нещодавно завірусився, зафіксував відвертий танець Спірс у її помешканні. На задньому плані видно чоловіка з сервісної служби: він стоїть на драбині й намагається виконувати свою роботу, явно не знаючи, куди подіти очі.
Думки розійшлися
Значна частина коментаторів вважає таку поведінку неприпустимою. Люди говорять про ознаки сексуальних домагань і очевидну нерівність між замовницею та найманим працівником. Співробітнику сервісу співчувають, адже у такій ситуації він опинився не з власної волі.
Користувачі також дивуються, чому Спірс не могла зачекати до завершення робіт або знайти для зйомки іншу кімнату. Один із коментаторів написав: "Уявіть, що ви просто намагаєтеся робити свою роботу, а клієнтка починає поводитися подібним чином перед вами. Це вкрай проблемна ситуація". Інший додав: "Вона геть злетіла з котушок".
Що сталося з Брітні?
Скандал знову зробив актуальною тему ментального здоров'я поп-зірки. Деякі підписники висловили щиру тривогу й наполягають на потребі стороннього нагляду, нагадуючи про непросте минуле співачки та її багаторічну опіку, яку суд скасував наприкінці 2021 року.
Проте не всі сприйняли ролик серйозно. Частина користувачів поставилася до нього з гумором: на їхню думку, реакція мережі надмірна, а Спірс просто веде звичний спосіб життя.
Проблеми із законом
Уваги до співачки додають і її недавні юридичні клопоти. На початку 2026 року її затримала поліція за керування автівкою напідпитку. У травні Спірс уклала угоду зі слідством і уникнула реального тюремного терміну.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Сини Брітні Спірс, Шон Престон і Джейден, образилися на матір і вважають її поведінку зрадою. Приводом став їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі, який співачка проігнорувала. Хлопці сприйняли її відсутність як удар у спину, адже перед цим доклали чимало зусиль, аби налагодити з нею стосунки.
- Спірс розпрощалася з правами на весь свій музичний каталог. Незалежне видавництво Primary Wave викупило їх приблизно за 200 мільйонів доларів.
Ще раніше 44-річну американську артистку бачили в компанії невідомого чоловіка, і це сталося на тлі розмов про стан її здоров'я.