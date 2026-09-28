Во время концерта в Киеве сбили российский дрон прямо над зрителями (видео)

В Киеве ПВО сбила российский беспилотник прямо во время концерта. На ВДНХ выступал певец Миша Крупин, и в этот момент над головами фанатов летел дрон.

Миша Крупин не прервал концерт, хотя в столице прозвучала воздушная тревога. Видео с моментом сбивания дрона было опубликовано в Telegram-канале "Киев24".

Концерт певца проходил на территории ВДНХ. На опубликованных кадрах видно, как во время выступления артиста был сбит вражеский беспилотник.

Интересно, что в момент сбивания Крупин пел известный трек "Палает" о пожаре в Москве.

"Как ярко горит Москва! Боже, как красиво разрушается мост", — сказал артист во время уничтожения дрона.

Крупин служит в ВСУ

Известно, что в феврале 2025 года певец добровольно поступил на службу в ВСУ. Сначала он служил в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд". В настоящее время артист является оператором систем радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

По словам Крупина, он работает с вражескими частотами, выполняет задания по различным направлениям и продолжает заниматься музыкой даже во время службы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский певец Миша Крупин показал, как проходит его служба после мобилизации в ряды ВСУ. Также он опубликовал фото в военной форме.

Фронтмен группы "Корупция" в октябре 2023 года вышел на сцену во время выступления в Одессе в нетрезвом состоянии. На следующий день он заявил о возможном завершении карьеры.

Кроме того, Миша Крупин, добровольно мобилизовавшийся, публично написал, что отрицательно относится к мужчинам, уклоняющимся от службы в армии, поэтому "с радостью" стал бы сотрудником ТЦК.