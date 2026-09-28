Під час концерту в Києві збили російський дрон просто над глядачами (відео)

У Києві ППО збила російський безпілотник прямо під час концерту. На ВДНГ виступав співак Міша Крупін, і в цей момент над головами фанатів летів дрон.

Міша Крупін не зупинив концерт, хоча у столиці лунала повітряна тривога. Відео з моментом збиття дрона оприлюднили у Telegram-каналі "Київ24".

Концерт співака проходив на території ВДНГ. На опублікованих кадрах видно, як під час виступу артиста збили ворожий безпілотник.

Цікаво, що у момент збиття Крупін співав відомий трек "Палає" про пожежу в Москві.

"Як палає Москва яскраво! Боже, як файно руйнується міст", — промовив артист під час знищення дрона.

Крупін служить у ЗСУ

Відомо, що у лютому 2025 року співак добровільно мобілізувався до ЗСУ. Спочатку він служив у 413-му окремому батальйоні безпілотних систем «Рейд». На сьогодні артист є оператором систем радіоелектронної боротьби.

Видео дня

За словами Крупіна, він працює з ворожими частотами, виконує завдання на різних напрямках і продовжує займатися музикою навіть під час служби.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український співак Міша Крупін показав, як проходить його служба після мобілізації до лав ЗСУ. Також він оприлюднив фото у військовій формі.

Фронтмен гурту "Корупція" у жовтні 2023 вийшов на сцену під час виступу в Одесі в нетверезому стані. Наступного дня він заявив про ймовірне завершення карʼєри.

Крім того, Міша Крупін, який добровільно мобілізувався, публічно написав, що негативно ставиться до чоловіків, які уникають армії, тому "з радістю" став би працівником ТЦК.