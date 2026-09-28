Микросумки на втором плане: известный дизайнер назвал новые тренды 2026 года

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился актуальными моделями сумок на осень 2026 года. Сейчас микросумки постепенно уходят на второй план. Таким образом, этот аксессуар должен быть не только стильным, но и практичным.

Среди самых популярных моделей на сегодняшний день — сумка-багет и сумки с фактурой под крокодила. Об этом дизайнер рассказал в Instagram (andre_tan_official).

Сумка-багет

Эта легендарная сумка 90-х годов снова возвращается в моду. Модель очень компактная и вытянутая. Ее носят на плече. Андре Тан советует обратить внимание на лаконичные варианты, а также на модели с интересной фурнитурой.

Сумка-багет Фото: Instagram

Большая мягкая сумка

Этот аксессуар должен быть объемным, мягким и слегка небрежным. Дизайнер считает, что в моде наконец-то снова учли, что женщинам иногда нужно носить с собой больше вещей, а не только помаду и банковскую карту.

Большая мягкая сумка Фото: Instagram

Сумка с крокодиловой фактурой

По словам Андре Тана, речь идет именно о фактуре, а не о натуральной коже. Такая модель делает образ более роскошным и дорогостоящим. Особенно сейчас в тренде сумки с крокодиловой фактурой шоколадного, бордового, черного и темно-зеленого цветов.

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Сумка с крокодиловой фактурой Фото: Instagram

Большой мягкий клатч

Раньше популярны были маленькие вечерние клатчи. В 2026 году дизайнер советует выбирать большой объемный клатч, который держат в руке под мышкой. Эта модель придает повседневному образу легкую небрежность, дороговизну и шик, отметил Андре Тан.

Большой мягкий клатч Фото: Instagram

Акцентная сумка

И последняя модная сумка этого года — это акцентная. Эта модель может иметь необычную форму, яркий цвет, вышивку, декоративную фактуру или выразительную фурнитуру. Такой аксессуар должен стать главным акцентом образа.

Акцентная сумка Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андре Тан рассказал о вещах, которые в 2026 году утратили актуальность. Среди них — всеми любимые джинсы-скини, а также мелкие аксессуары.

Кроме того, украинский дизайнер рассказал, каких ошибок следует избегать при выборе обуви. Ведь идеальный образ — это не только одежда, но и правильно подобранная обувь.

Кроме того, Андре Тан назвал основные ошибки, которые дешевляют даже самый дорогой образ.