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Микросумки на втором плане: известный дизайнер назвал новые тренды 2026 года

Трендовая сумка-багет
Сумка-багет — тренд 2026 года | Фото: Открытые источники

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился актуальными моделями сумок на осень 2026 года. Сейчас микросумки постепенно уходят на второй план. Таким образом, этот аксессуар должен быть не только стильным, но и практичным.

Среди самых популярных моделей на сегодняшний день — сумка-багет и сумки с фактурой под крокодила. Об этом дизайнер рассказал в Instagram (andre_tan_official).

Сумка-багет

Эта легендарная сумка 90-х годов снова возвращается в моду. Модель очень компактная и вытянутая. Ее носят на плече. Андре Тан советует обратить внимание на лаконичные варианты, а также на модели с интересной фурнитурой.

Как выглядит сумка-багет
Сумка-багет
Фото: Instagram

Большая мягкая сумка

Этот аксессуар должен быть объемным, мягким и слегка небрежным. Дизайнер считает, что в моде наконец-то снова учли, что женщинам иногда нужно носить с собой больше вещей, а не только помаду и банковскую карту.

Как выглядит большая мягкая сумка
Большая мягкая сумка
Фото: Instagram

Сумка с крокодиловой фактурой

По словам Андре Тана, речь идет именно о фактуре, а не о натуральной коже. Такая модель делает образ более роскошным и дорогостоящим. Особенно сейчас в тренде сумки с крокодиловой фактурой шоколадного, бордового, черного и темно-зеленого цветов.

Видео дня
В моде сумка с крокодиловой фактурой
Сумка с крокодиловой фактурой
Фото: Instagram

Большой мягкий клатч

Раньше популярны были маленькие вечерние клатчи. В 2026 году дизайнер советует выбирать большой объемный клатч, который держат в руке под мышкой. Эта модель придает повседневному образу легкую небрежность, дороговизну и шик, отметил Андре Тан.

Как выглядит большой мягкий клатч
Большой мягкий клатч
Фото: Instagram

Акцентная сумка

И последняя модная сумка этого года — это акцентная. Эта модель может иметь необычную форму, яркий цвет, вышивку, декоративную фактуру или выразительную фурнитуру. Такой аксессуар должен стать главным акцентом образа.

Как выглядит акцентная сумка
Акцентная сумка
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Андре Тан назвал основные ошибки, которые дешевляют даже самый дорогой образ.